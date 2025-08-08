Желание увидеть кумира и давление на Украину: чего ждать от встречи Трампа и Путина

Трамп любит называть Путина своим "хорошим другом", однако в последнее время его риторика несколько поменялась

Администрация президента США Дональда Трампа усилила экономическое давление на Москву, направленное против покупателей российских энергоносителей, введя повышенные тарифы. Это стало последней попыткой сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры между США, Россией и Украиной, которые месяцами буксовали.

По данным The Wall Street Journal, Трамп считает, что ключом к внешней политике являются личные встречи лидеров и заключение исторических соглашений. Договорённость о прекращении огня в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным была бы дипломатическим прорывом, на который он давно рассчитывает, но шансы на это остаются небольшими.

Лидеры могут встретиться уже на следующей неделе, однако их подходы существенно различаются: Трамп призывает Путина остановить войну, не углубляясь в детали соглашения, тогда как Кремль готов прекратить боевые действия лишь на собственных условиях.

"Телеграф" обратился к украинским политологам, чтобы узнать – что, по их мнению, может произойти во время встречи американского и российского президента, изменится ли их отношение друг к другу и какие сценарии ожидают Украину.

Экономическое давление и угрозы тарифами

После неудачных попыток сначала давить на Киев, а потом заискивать перед Путиным, Трамп пришёл к выводу, что только жёсткие экономические меры могут заставить Москву пойти на уступки. Он пригрозил санкциями странам, которые покупают российскую энергию. Индии, одному из крупнейших покупателей российской нефти, он уже ввёл 50% тарифы на экспорт в США. Повышение пошлин может коснуться и других импортёров, в частности Китая, если до пятницы не будет достигнуто договорённости.

Даже сам Трамп признал, что результат не гарантирован. После переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве он сказал: "Мы увидим, что он скажет. Это зависит от него". Белый дом пытается организовать встречу Трампа с Путиным, желательно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Кэролайн Левит подчеркнула, что "президент Трамп хочет встретиться с обоими, потому что стремится, чтобы эта жестокая война закончилась". Путин ответил, что "в принципе" готов к диалогу с Зеленским, но отметил, что "мы ещё далеки от создания таких условий".

Кэролайн Левитт вместе с Дональдом Трампом

Если саммит состоится, это станет крупнейшим испытанием переговорных способностей Трампа во втором сроке. Вернувшись в Белый дом, он заявлял, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа, позже объяснив, что пошутил. Частно же он, по словам советников, раздражён тем, что через 200 дней его второго президентства война продолжается.

Разные "красные линии" и требования Путина

Трамп уже признаёт, что соглашение должно учитывать позицию Зеленского и европейских правительств, которые категорически отвергают признание российского контроля над оккупированными территориями — ключевым требованием Кремля.

Но есть сомнения, что Путин действительно настроен на мир. Опытный в переговорах со многими американскими президентами, Путин имеет четверть века практики и умеет влиять на оппонентов. По словам бывшей советницы Белого дома по вопросам России Фионы Хилл, Путин годами изучал Трампа и хорошо понимает, где имеет на него рычаги влияния.

В то же время Россия продолжает атаковать украинские города и инфраструктуру ракетами и дронами, убивая мирных жителей. Линия фронта простирается примерно на 1200 км и остаётся ареной изнурительной войны, где российское летнее наступление приносит постепенные достижения.

Признаки раздражения Трампа появились ещё на саммите НАТО в июне, когда он назвал отказ Путина завершить войну "ошибочным". 3 июля их разговор длился всего час — значительно меньше, чем обычно. Трамп начал открыто говорить, что Путин часто говорит одно, а делает другое: "Я прихожу домой, говорю первой леди: "Я говорил сегодня с Владимиром. Замечательный разговор". А она говорит: "‘Действительно? Только что ещё один город обстреляли"".

В прошлом месяце Трамп дал Путину 50 дней на достижение договорённости о прекращении огня, затем сократил этот срок до 10 дней – пятницы, 8 августа. В случае провала он обещает ударить санкциями по главным энергетическим клиентам России. Сенатор Линдси Грэм отметил, что это стало результатом "серии моментов", когда Трамп убедился, что "Путин пытается им манипулировать".

Риски тактики Путина на переговорах

Дипломаты предупреждают, что Путин может использовать встречу для затягивания времени, предложив признание контроля РФ над частью оккупированных территорий в обмен на отвод войск с других. Это может поставить Трампа в сложную позицию: он, стремясь к соглашению, может давить на Украину и союзников, чтобы те согласились, тогда как Киев и Европа вероятно откажут, позволяя Путину переложить вину за продолжение войны на украинцев.

Если соглашения не будет, Трамп может снова сократить военную и разведывательную поддержку Украины или вообще выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев вести, как он часто говорит, "войну Байдена". Несмотря на это, многие в окружении президента убеждены, что он и дальше будет стремиться заключить "самую ценную сделку" своего срока.

"По сути, Путин оказался припёртым к стенке"

Политолог Алексей Якубин считает, что инициатива встречи Путина и Трампа возникла сейчас из-за того, что российский лидер оказался в крайне невыгодном положении. Как сказал он в комментарии "Телеграфу", США начали публично выставлять дедлайны и готовить санкционные шаги, и Кремль понял, что без сохранения контакта с Вашингтоном окажется наедине с Китаем.

"Для России важно не потерять связь с США, потому что иначе она останется один на один с Китаем — условно в "объятиях большого Си". Путин прекрасно понимает, что это будет означать дальнейшее поглощение России Китаем в экономическом и других смыслах", — пояснил Якубин.

По его словам, Кремль использовал контакт с Трампом как демонстрацию для других, что у России есть "выход" на американского президента. Однако когда Трамп начал демонстрировать нетерпение и разочарование от затягивания процесса, это ударило по имиджу Путина и заставило его реагировать.

"Трамп припёр Путина во временном измерении к стенке, показав, что нужно соглашаться на определённые компромиссы. Мне кажется, что визит Уиткоффа в Москву был попыткой Путина перевести историю на уровень договорённости о встрече", — отметил политолог.

Якубин обратил внимание, что Трамп подкрепил свои сигналы экономическими рычагами. В день встречи Уиткоффа с Путиным он ввёл 25% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти, причём эти тарифы должны заработать с 18 сентября.

"Этим Трамп дал понять, что если Путин думает затягивать процесс, прикрываясь договорённостями о встречах, на этот раз так не будет. У Путина есть время до 18 сентября — либо будут пересмотрены тарифы, либо добавлены санкционные моменты в отношении России. В Кремле это так и прочитали", — подчеркнул он.

Алексей Якубин / Facebook

Политолог считает, что для организации такой встречи нужно минимум 7-10 дней подготовки, и сейчас рассматриваются различные локации, включая ОАЭ. При этом, по мнению Якубина, Путину всё равно придётся идти на уступки, и главный вопрос — на какие именно.

"Россия хотела бы, чтобы оккупированные территории остались под её влиянием, чтобы сняли санкции, чтобы были геополитические разговоры о НАТО. Но я думаю, что Трамп не будет принимать такие решения единолично, хотя Россия хотела бы именно этого. Кремль пытается исключить ЕС из переговорного процесса, однако, похоже, этого не произойдёт. После разговора с Уиткоффа Трамп говорил с Зеленским, и там присутствовали европейские лидеры и советники по вопросам безопасности", — подчеркнул он.

Будет ли Трамп давить на ЕС и Украину

По оценке эксперта, даже если США захотят давить на Украину и Европу для достижения перемирия, без участия ЕС в вопросе санкций Трамп не сможет добиться значительных уступок от Москвы.

"Большинство болезненных для России санкций ввёл ЕС, и именно они влияют на российский рынок. Торговый оборот между Россией и США мизерный, а с ЕС — существенный. Россия больше всего хотела бы снятия европейских санкций, но без согласия европейских стран Трамп этого сделать не может", — заметил Якубин.

Он подчеркнул, что вероятная встреча Путина и Трампа не приведёт к большому мирному договору без согласия Украины и стран ЕС, но разговор о перемирии возможен. В частности, это может быть ограниченное прекращение огня как тестовый шаг.

"Сейчас речь идёт, скорее, о приостановлении огня, возможно частичном, чтобы посмотреть, как это работает, и уже потом расширять. Трамп встретится с Путиным только если будет уверен, что получит от России конкретный результат — остановку огня, уменьшение эскалации или другие первые шаги. Это не будет встреча ради разговора", — подытожил Якубин.

В чем заключается главный риск встречи

Политолог, заведующий кафедрой международных отношений НаУКМА Максим Яковлев в комментарии "Телеграфу" сказал, что считает, что самый большой риск потенциальной встречи президентов США и России заключается в усилении давления не на Москву, а именно на Киев.

"Да, изменение риторики Трампа в последнее время в пользу Украины, его заявления о том, что он разочарован Путиным, — это действительно такая проукраинская позиция, по крайней мере на словах. Но отсрочка этого дедлайна, внедрение каких-то санкций или условное наказание России не срабатывает в нашу пользу", — сказал Яковлев.

По его мнению, идею встречи с Путиным Трамп вынашивал давно, и теперь появился повод её реализовать. Политолог убеждён, что визит Уиткоффа в Россию был инициативой Кремля, который хотел продемонстрировать готовность "улестить" американского президента.

"Это, видимо, желание Трампа своего рода увидеть кумира. Позволю себе осторожно сформулировать, в определённой степени у него есть пиетет или восхищение фигурой Путина. Плохо в этой картине, что туда не приглашён третьим Зеленский. Наш президент пока выпадает", — отметил он.

Максим Яковлєв / Facebook

Яковлев предположил, что результатом встречи может стать попытка давления на Украину в вопросе территориальных уступок.

"Возможно давление на Украину ради уступки нашими территориями. Не суть важно, на какой период времени — 5, 10 или 90 лет. Сам факт, что мы официально как бы откладываем этот вопрос, для россиян — это возможность выжечь всё украинское, активнее проводить геноцидные меры, запрещать украинский язык, заменять население. Они на это получат карт-бланш. Это нельзя допустить", — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на европейский фактор в возможных переговорах. Он напомнил, что до полномасштабного вторжения Европа была главным потребителем российских энергоресурсов, и Москва стремится восстановить бизнес-связи, как это было раньше. В то же время, по словам Яковлева, сильная Россия невыгодна европейским странам, ведь они опасаются войны и нового витка агрессии.

"Европейские страны боятся войны и нападения России. С другой стороны, выход США из оборонной помощи, из обеспечения зонтика защиты европейского субконтинента, тоже для них болезненный. Поэтому мы для европейцев интересны и важны. Хотя есть и другой нюанс: в Германии, Италии, Испании мы видим настроения "за мир" в понимании прекращения помощи Украине. Я видел Instagram коллеги-немки, которая работала в Могилянке, знает украинский язык и писала диссертацию об Украине, но сейчас репостит только посты против вооружения Германии. Это представление, что вот будет мир, ромашки, солнце — и всё хорошо", — привёл пример политолог.

Он добавил, что во Франции ситуация несколько лучше, но в Италии даже происходили протесты против увеличения оборонных расходов. Это заставляет европейских политиков лавировать, чтобы не допустить прихода к власти радикальных сил.

"Европейские политики понимают, что Европе надо быть сильной. И это ещё идёт в русле дискуссии, сможет ли Европа полностью заменить американскую помощь для Украины, откуда брать ресурсы. Это демократические страны, там политики зависят от своих избирателей и вынуждены лавировать. Европейцы включаются, они не могут не включиться в этот процесс. Они тоже переживают", — подытожил Яковлев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме уже отреагировали на инициативу президента США Дональда Трампа и активно готовят трёхстороннюю встречу. По замыслу Трампа, помимо него, в переговорах должны принять участие президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин.