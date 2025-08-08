Тактика "палки и пистолета". Загородний объяснил действия Трампа в отношении союзников Путина

Белый дом создает дополнительные рычаги давления на Кремль.

На фоне заявлений госсекретаря США Марка Рубио о возможности встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, глава Белого дома принял решение ударить по союзникам России, введя 50% пошлины на продукцию из Индии, и не исключил санкции против Китая за их торговлю с РФ.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. По его мнению, это сродни избиению торговых партнеров Кремля "палкою".

— Трамп взял большую палку и стал бить по голове союзников России. И тут начали понимать: что-то пошло не так. Поэтому интересно смотреть на суету Индии. Индия в Москву поехала, в Китай поехала. Это еще раз говорит, что палка работает. Где-то палка, где-то пистолет. Кому-то уже подзатыльников надавали, кому-то в живот, — говорит политический эксперт.

По его мнению, у россиян позиция не изменилась, и они хотят уничтожить Украину.

— То, что Путин сказал 14 июня 2024 года (сокращение ВСУ, существенные территориальные уступки Украины на пользу РФ и отказ Киева от европерспектив. — Ред.), не буду повторять. Может, американцы наконец-то поняли, что кто-то должен "грохнуть" Путина, чтобы как-то изменились условия, — предположил политолог.

По его словам, причиной введения Трампом 25% пошлины (в дополнение к ранее введенным 25 процентам) являются торговые связи Дели с Москвой.

— Reuters пишет, что индийские НПЗ ожидают распоряжения правительства о прекращении закупок нефти из России. А индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары, — говорит управляющий партнер НАГ.

Он напомнил, что новые меры явились ответом на импорт российской нефти.

— Значит, пошлины, санкции действуют. А чего бы им не действовать? Это создание рычага давления на переговорах по Индии. Когда у Трампа в голове совпадают три вещи: нефть, газ и деньги, то как-то все по-другому начинает работать. Вот и оно сейчас отрабатывается в Индии. Китай они пока не могут сильно пресануть, но работают над этим, — подытожил Тарас Загородний.

