"Путин может водить Трампа за нос": что на Западе пишут о возможной встрече лидеров

Путин сосредоточен на избегании разрыва отношений с Вашингтоном

И Вашингтон, и Москва сигнализируют о готовности провести первую за шесть лет личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина почти на следующей неделе. Пока место проведения, формат и повестка дня двустороннего саммита остаются неизвестными, растет напряжение из-за возможных последствий этого диалога.

Что о возможном содержании потенциальной встречи пишут западные СМИ — проанализировал "Телеграф".

Путину важнее не территории, а "первопричины конфликта"

Американская газета The New York Times утверждает, что для Путина предстоящий саммит с Трампом – ключ к достижению целей в Украине. Российский диктатор считает, что такая встреча, а не только успехи на поле боя, "является его лучшим шансом одержать победу в войне против Украины".

"Аналитики, изучающие Путина, а также знающие его люди с первых дней войны говорили, что главная цель российского лидера — прежде всего достичь мирного соглашения, реализующего его геополитические стремления, а не обязательно завоевать определенное количество территории на поле боя.

И именно президент США, по их мнению, имеет наилучшие возможности для достижения этих целей, включающих удержание Украины вне НАТО и предотвращение будущего расширения альянса. Это помогает объяснить, почему Путин так сосредоточен на умиротворении Трампа и избегании разрыва с Вашингтоном, даже несмотря на то, что Трамп проявляет все большее нетерпение из-за отказа Путина согласиться на прекращение огня», — говорится в материале.

При этом внезапное согласие Белого дома провести саммит с Москвой вызвало вопрос о том, на что Путин согласился в среду во время переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом.

"Один из возможных вариантов – что Путин намекнул на большую гибкость в вопросе, как земля может быть разделена или обменена в любом урегулировании между Россией и Украиной", – отмечают журналисты.

Издание напоминает, что в течение месяцев россияне во время контактов с американскими коллегами настаивали на том, что Москва должна получить все четыре региона, которые Кремль, как он утверждал, "аннексировал" в Украине в конце 2022 года. Несмотря на то, что значительные территории этих областей оставались под контролем Украины.

Сейчас российские чиновники, возможно, надеются, что саммит лицом к лицу даст Путину возможность убедить Трампа, "который давно симпатизировал России", снова поддержать взгляды российского лидера на то, что он называет "первопричинами конфликта".

"Люди, близкие к Кремлю, а также политические аналитики говорят, что требования Путина — исключить Украину из НАТО, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более дружественного к Москве правительства в Киеве — важнее для него, чем конкретика относительно того, какую именно территорию Россия будет в конце концов контролировать", — говорится в Times.

При этом Москва изначально официально не определяла границы четырех "аннексированных" регионов, что может свидетельствовать об "определенной гибкости" в земельном вопросе. Эксперты не исключают, что Москва может быть готова к обмену определенными территориями.

"Самое важное для Путина — это НАТО и эти железные гарантии того, что Украина не будет в НАТО, и что страны альянса не будут развивать военное присутствие внутри Украины, плюс набор политических требований к самой Украине", — сказала Татьяна Станова, старшая научная сотрудница Центра Карнеги по России и Евразии. Остальные требования, добавила она, могут быть открыты для переговоров.

Что якобы предлагают США

По данным польского медиа Onet, американские предложения предполагают:

прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;

фактическое признание территориальных достижений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);

отмена большинства введенных против России санкций, а затем и возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть импорта российского газа и нефти.

В этом пакете, однако, нет гарантий нерасширения НАТО, чего Россия требует неизменно. Москва также не получила ни одного обещания о прекращении военной помощи Украине.

"Последний пункт, однако, якобы был приемлем для россиян", — отмечают в СМИ.

По оценке медийщиков, о том, что договоренность возможна, свидетельствуют заявления по меньшей мере нескольких ведущих европейских политиков. К примеру, 30 июля премьер-министр Дональд Туск заявил, что "существует большая вероятность и много признаков того, что, возможно, российско-украинская война будет по крайней мере прекращена в ближайшее время". Два дня назад президент Чехии Петр Павел в интервью ВВС отметил, что "если ценой за выживание Украины станет то, что Россия оккупирует часть страны, то это — приемлемая цена".

Крым могут признать русским?

В то же время Bloomberg сообщает, что во время звонка Владимиру Зеленскому и европейским лидерам 6 августа Трамп предположил, что Путин может согласиться на участие в мирных переговорах в обмен на обсуждение обмена территориями. И высказал положительную оценку возможности прекращения огня.

Издание отмечает, что Россия претендует на незаконно аннексированный в 2014 году Крым, а также на восточные и южные регионы Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые российские войска полностью не контролируют.

"Раньше США предлагали признать Крым российским в рамках возможного соглашения и фактически согласиться на потерю контроля над частями других украинских регионов, которые оккупировала Россия. По этим предварительным предложениям контроль над частями Запорожской и Херсонской областей должен быть возвращен Украине", — напоминает медиа.

Диктатор хочет возвращения на дипломатическую сцену

Как прогнозирует телеканал CNN : Трамп может достичь прогресса в Украине, или попасть в ловушку Путина.

"Ярость Трампа, кипевшего от разочарования через Путина — ведь тот разрушил надежды президента стать миротворцем, достойным Нобелевской премии, — испарилась после того, как его посланник Стив Виткофф вышел из трехчасовой встречи с кремлевским лидером в среду.

Трамп спрогнозировал, что предстоящий в течение нескольких недель саммит может остановить войну в Украине, заявив, что есть "очень высокая вероятность, что мы сможем положить конец этому".

Его уверенность больше соответствовала привычному образу, чем позиции последних недель, когда он жестко критиковал Путина за "отвратительные" авиаудары по Киеву и называл лидера, которым он всегда восхищался, "совершенно сумасшедшим"", — пишет журналист Стивен Коллинсон.

Он напоминает, что Трамп неоднократно говорил о "значительном прогрессе", который вот-вот наступит, когда вступил в должность в январе. Но причины, по которым Путин продолжает войну, гораздо весомее, чем любой "стимул, который Трамп мог бы предложить".

"Мне кажется, что в Вашингтоне мы иногда недооцениваем, как глубоко Кремль вовлечен в эту войну", — говорит CNN Дэвид Салво, эксперт из России и исполнительный директор Альянса за защиту демократии при Немецком фонде Маршалла. — "Легитимность и судьба всего путинского режима держатся не только на том, чтобы завершить эту войну на российских условиях, но и на ее продолжении в будущем. Вся экономика построена вокруг войны".

Но если Трампу удастся инициировать настоящий мирный процесс, это спасет тысячи жизней, а также будет означать большой успех — и для США, и для него лично.

"Саммит с Путиным стал бы громким актом государственнического масштаба и предоставил бы Трампу долгожданную возможность встретиться с российским лидером один на один — и проверить свою веру в то, что в личном разговоре он сможет применить свои навыки заключения соглашений, чтобы остановить войну.

Трамп также предлагает трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским — что стало бы важнейшим дипломатическим событием со времени незаконного вторжения России три года назад", — говорится в статье.

По прогнозу, столь повышенные ставки могут оказать давление на Путина, чтобы тот предложил по крайней мере что-то, что Трамп сможет оказать в качестве победы. Это может включать соглашение о прекращении авиаударов по гражданскому населению, даже если полное прекращение огня и мирное соглашение могут потребовать еще много месяцев переговоров.

Однако российские обещания прекратить огонь часто не стоят и бумаги, на которой написаны подчеркивает Коллинсон

Существенный прогресс также подтвердил новую стратегию Трампа — заставить Путина сесть за стол переговоров с помощью наказаний, а не лести.

"В первые семь месяцев второго срока Трампа его неоднократно унижал Путин, игнорируя мирные инициативы президента и высмеивая его заявления о том, что российский лидер искренне стремится к миру. Даже сам Трамп, имеющий давнюю историю подхалимажа перед Путиным, похоже, осознал, что его сделали дураком.

Но Путин вполне может снова водить Трампа за нос после встречи с Виткоффом, ранее покидавшим Кремль, повторяя российские месседжи", — пишет CNN.

Путин же давно заявляет, что готов встретиться с Трампом, когда наступит подходящий момент, и такая встреча — которая вызвала бы ассоциации с саммитами США и СССР во время Холодной войны — стала бы возвращением изолированного лидера на главную дипломатическую сцену мира. Любая такая встреча также напомнит о саммите в Хельсинки во время первого срока Трампа, когда Путину успешно удалось манипулировать американским президентом.

Кроме того, российский диктатор может рассматривать новый формат взаимодействия с Трампом как способ выиграть больше времени, чтобы откусить ключевые стратегические территории на Востоке Украины.

"Еще один возможный подход — попытка России "обольстить" Трампа предложениями, чтобы отвлечь его от темы Украины — например, обещанием переговоров по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, которое усилило бы его историческое наследие, или каким-то значительным экономическим сотрудничеством, которое апеллировало бы к его условиям", — сказал он.

