В Белом доме уже начали организацию встречи Трампа, Зеленского и Путина, – СМИ

Трамп открыт для встреч как с президентом Украины, так и с российским правителем, заявили в Белом доме

В Белом доме уже отреагировали на требование президента США Дональда Трампа и активно готовят трехстороннюю встречу. По замыслу Трампа, кроме него, там будут президент Украины Владимир Зеленский и российский правитель Владимир Путин.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа. Переговоры могут пройти на следующей неделе, место проведения пока не определено.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп открыт для встреч как с президентом Украины, так и с российским правителем. Правда, она не уточняла, будет ли это трехсторонняя встреча или две двусторонние.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч и детали будут предоставлены в соответствующее время" Спикер Белого дома Кэролайн Левитт

Отметим, что 7 августа российский правитель заявил, что не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, если для этого будут созданы условия. Одним из возможных мест для такой встречи Путин назвал ОАЭ, президента которой Заида Аль Нахайяна считает "другом России".

Параллельно с этим в Кремле запустили фейк о том, что встречу с Трампом уже якобы согласовали с Белым домом. В Белом доме немедленно опровергли это заявление, отметив, что с Кремлем вопрос об встрече двух президентов никто не обсуждал.

Также Трамп опроверг информацию о том, что ради встречи с ним Путину сначала придется встретиться с президентом Зеленским. При этом американский президент подтвердил, что срок прекращения огня для Путина остается в силе — 8 августа.