Не поддаться эмоциям на встрече: какие три условия должен выставить Трамп Путину

Мировой военный преступник не должен свободно чувствовать себя в компании лидера демократического мира

В случае проведения личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, американский президент должен провести российскому диктатору "красные линии" и выставить четкие требования. И вопрос похищенных украинских детей должен быть одним из ключевых.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала старший политический аналитик Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе Аманда Пол. По ее мнению, многое будет зависеть от того, как Трамп подойдет к встрече с Путиным.

— Будет ли он должным образом подготовлен, будут ли "красные линии", четкие цели, что именно хочет получить от этой встречи, или он просто приедет и полностью подвергнется влиянию Путина, — говорит аналитик. — Путин — умный человек. Он бывший офицер КГБ, который легко может манипулировать и "влезать в голову" президенту Трампу. И этого следует избегать любой ценой.

По словам Аманды Пол, цель Трампа — добиться от России согласия на прекращение огня, а это совсем другое, чем окончательное мирное соглашение. Однако она не уверена, различает ли он эти две очень разные вещи.

Говоря о ключевых шагах Трампа в подготовке к встрече, политолог отметила, что он должен сдержать то, что говорил последние недели:

— Требовать прекращения огня, требовать прекращения бомбардировок украинских гражданских, чтобы прекратились все эти ужасные вещи. Иначе против России будут введены более суровые санкции, включая вторичные. Очень важно, чтобы он не отступил от этого месседжа.

Аманда Пол напомнила, что Трамп испытывает нездоровый восторг от Путина, поэтому не должен поддаваться эмоциям от пребывания в одной комнате с ним.

— Путин будет стремиться этим воспользоваться. Поэтому Трамп должен четко заявить: "Вы должны сделать это, это и это, чтобы дойти до прекращения огня и наконец провести трехстороннюю встречу, которая будет включать президента Зеленского. В противном случае я реализую то, о чем уже предупреждал: основные и вторичные санкции, и другие меры. Я усилию давление". Именно так он должен действовать — а не тратить время, наслаждаясь фотосессией с фактическим мировым военным преступником, — отметила аналитик.

По ее мнению, Трамп также должен поднять ключевые вопросы, например — похищенных детей.

— Трамп уже говорил об этом и называл это преступление тем, чем оно является ужасным актом. Следует четко дать Путину понять: Россия должна вернуть всех похищенных детей. Он должен вести себя как серьезный человек, действовать с позиции силы. Трамп — самый влиятельный человек в мире, представляет Соединенные Штаты, и должен эффективно выполнить свою работу именно с позиции силы, а не показывать себя слабым, наивным или податливым к манипуляциям со стороны Путина, — подытожила Аманда Пол.

