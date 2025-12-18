Укр

Где в Украине может повториться одесский блэкаут: нардеп дал ответ

Наталья Кухарик
Читати українською
Новость обновлена 18 декабря 2025, 14:23
Одесский сценарий может повториться по всей Украине

Недавние массированные удары по Одесской области оставили регион без света на несколько суток. Подобный блэкаут может произойти не только в столице, но и в любом крупном городе страны. Но не все так плохо.

Что нужно знать:

  • Ни один город не застрахован от тотальных отключений
  • Отбить массированные атаки практически невозможно физически
  • Даже страны НАТО не отразят такие атаки

Об этом народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал "Телеграфу" в материале: "Атомники вытянут 60% потребления: депутат о реальном состоянии энергосистемы, графиках и зиме".

Парламентарий не стал выделять конкретные проблемные регионы. Ситуация в энергетике меняется очень быстро – то, что актуально сегодня, может кардинально измениться через сутки-двое.

Абсолютно любой украинский город сегодня под риском, если атака будет такой интенсивности,

отметил народный депутат.

Он объяснил, что решающим является не только количество ракет и дронов, но и то, что их могут направить на один регион в течение нескольких часов или одной ночи. В таких условиях даже страны НАТО не смогли бы полностью отразить атаку.

В качестве примера Нагорняк напомнил, что на днях россияне массированно атаковали Одесщину. Они направили туда такое количество воздушных целей, которое не направляли в 2022 году за неделю по всей Украине.

Враг бил по генерации и подстанциям "Укрэнерго". Под удар попали даже объекты, защищенные постройками второго уровня. Атаковали подстанции Гусатово, Аджалик и Новоодесскую.

При этом нардеп подчеркнул, что последствия атаки не являются критическими.

Доставили хлопоты, но они исправимы. Их можно постепенно восстанавливать,

отметил Нагорняк.

По его словам, для возобновления нужны человеческие ресурсы, оборудование и материалы. Энергетики уже работают над ремонтом поврежденных объектов, а электроснабжение в Одесском регионе постепенно восстанавливается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с транспортом в Киеве, если произойдет блекаут. Об этом рассказал экс-министр.

