-10°C и блэкаут на сутки? Эксперт объяснил, что действительно ждет украинцев

Энергосистема работает в аномальном режиме

При сильных морозах отключения могут продолжаться почти целые сутки, считает часть экспертов. Называют даже предельную температуру -10°C. Но другие специалисты с ними не согласны. Этот прогноз не реалистичен, а "тыканье пальцем в небо", считает украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар.

Что нужно знать:

Называть конкретное количество часов отключений – попытка хайпа, а не прогноз

Отключения могут продолжаться и сутки, если будет авария

При сильных морозах длительность времени без света может быть больше

Даже при улучшении ситуации со светом равномерных графиков не будет

В интервью "Телеграфу" он отметил, что точное количество часов без света сосчитать невозможно. "Может быть и 24, если произойдет авария. Энергетические системы сейчас работают хоть и в функциональном, но аномальном режиме. Где-то возникают перегрузки", — отметил Гончар. А называть конкретное количество часов – попытка сорвать хайп.

Энергетический эксперт сообщил, что при морозах действительно понадобятся более длительные периоды отключений, но они будут неравномерными даже если улучшится ситуация с электроэнергией.

Украинские операторы систем распределения и энергосистемы готовились к ситуации.

Летом проводились разные сценарные моделирования, прорабатывались алгоритмы действий в разных обстоятельствах. Но это не значит, что нужно все вываливать в открытый эфир, чтобы подсказать врагу, куда избивать. Михаил Гончар, украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

Отметим, что под угрозой все регионы Украины. Ни одна область не устоит перед массированной атакой, так как это произошло в Одесской области. В некоторых городах ситуация сверхкритическая, в частности в Арцизе.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк объяснял "Телеграфу", что более половины генерации сейчас в Украине обеспечивают атомные станции. Ситуация более тяжелая на Левобережье, эта часть страны потребляет больше электроэнергии, а не производит.