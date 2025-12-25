377 метров над Дубаем: сколько стоит ночь в самой высокой гостинице мира (фото, видео)

Этот отель с панорамными видами на Персидский залив официально является рекордсменом по высоте

Отель в Дубае Ciel Dubai Marina – самый высокий в мире. Здание высотой 377 метров имеет 82 этажа и насчитывает 1004 номера. Проект реализовала компания The First Group в партнерстве с архитектурным бюро NORR.

Книга рекордов Гиннесса официально внесла его в выпуск 2026 года. Из отеля открывается вид на Персидский залив, Palm Jumeirah, Bluewaters Island и знаковые небоскребы Дубая. Конструкция башни напоминает "ушко иглы". "Телеграф" узнал, сколько стоит в нем отдохнуть.

Ciel Dubai Marina может стать самым-самым не только за высоту. Одной из главных достопримечательностей отеля является Tattu Sky Pool на 76 этаже – самый высокий в мире бассейн-инфинити, превзошедший предыдущий рекорд Address Beach Resort. Отметим – за бассейн нужно платить отдельно. На 81 этаже открыт Tattu Sky Lounge, претендующий на статус самого высокого лаунж-клуба в мире, а на крыше обустроена смотровая площадка с круговым видом. Всего гостиницы работают восемь ресторанов и лаунжей, современный фитнес-центр, детские зоны и другое.

Интерьер отеля

Ориентировочная стоимость проживания за одну ночь составляет 1 997,22 дирхама ОАЭ, что по текущему курсу составляет примерно 22 970 грн. В эту сумму входит базовая цена номера, обязательный сервисный сбор и налоги. Они составляют: гостиничный сбор – 161,41 AED (10% от стоимости номера), налоги – 221,76 AED.

Базовая стоимость номеров, без налогов и сборов

Самый дорогой номер Люкс с одной спальней и кроватью размера "king-size" стоит 2,612 AED или примерно 30 038 грн. Сюда входят номер 60 кв. м, услуги дворецкого, минибар/холодильник, ванная с душем, отдельная гостевая туалетная комната, панорамные виды, окна от пола до потолка, 55-дюймовый телевизор, премиальные удобства: доступ к лаунжу, включая завтрак, послеобеденное чаепитие и коктейльный час, и доступ к пляжному клубу Soluna.

