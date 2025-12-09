Маяк на суше. Как выглядит окутанный легендами дом-корабль в Черновцах (фото)
Местные называют это сооружение "Шифа"
В Украине немало уникальных архитектурных сооружений, одним из самых интересных считается Черновицкий дом-корабль. Его построили еще в конце XIX века.
"Телеграф" расскажет, что особенного в этом сооружении, а также где его можно найти. Заметим, что многие местные называют это здание "Шифа", что происходит от немецкого — корабль.
Черновицкий дом-корабль
Несмотря на отсутствие выхода к морю и портам, в Черновцах есть свой сухопутный корабль. Ведь еще в XIX в городе построили необычное здание. Оно своим внешним видом напоминает корабль, который достаточно хорошо виден на фото.
Дом имеет суженный фасад, напоминающий нос корабля, направленный на юг. Так называемую палубу образуют на втором этаже балконы и маленькая башня, напоминающая мачту. Дом-корабль построили в эклектическом стиле по проекту черновицкого архитектора Э. Папста.
Долгое время это сооружение местные называли "Шифа", что с немецкого переводится — корабль. Известно, что дом-корабль строили для черновицкого купца-домовладельца еврейского происхождения Мозеса Шлефера. Увидеть это уникальное сооружение можно в Черновцах на ул. Главная, 25 (пересечение улиц Главной и Шолом-Алейхема).
Легенды о доме-корабле
Дом для моряка. Эта легенда одна из самых распространенных. По преданию, архитектор был мореплавателем и скучал по своим путешествиям, поэтому построил дом, напоминающий корабль. Здесь также есть версия, что купец, оплачивавший строительство, на самом деле построил дом для своего брата моряка.
Символ путешествий. По этой легенде дом-корабль символизирует многонациональный город, который в период Австро-Венгрии был центром торговли, культуры и постоянных путешествий.
Маяк на суше. Именно так якобы в древности называли этот дом путешественники. Ведь ночью он освещается таким образом, будто выныривает из воздуха.
