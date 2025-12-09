Маяк на суше. Как выглядит окутанный легендами дом-корабль в Черновцах (фото)

Местные называют это сооружение "Шифа"

В Украине немало уникальных архитектурных сооружений, одним из самых интересных считается Черновицкий дом-корабль. Его построили еще в конце XIX века.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом сооружении, а также где его можно найти. Заметим, что многие местные называют это здание "Шифа", что происходит от немецкого — корабль.

Черновицкий дом-корабль

Несмотря на отсутствие выхода к морю и портам, в Черновцах есть свой сухопутный корабль. Ведь еще в XIX в городе построили необычное здание. Оно своим внешним видом напоминает корабль, который достаточно хорошо виден на фото.

Дом-корабль в Черновцах

Дом имеет суженный фасад, напоминающий нос корабля, направленный на юг. Так называемую палубу образуют на втором этаже балконы и маленькая башня, напоминающая мачту. Дом-корабль построили в эклектическом стиле по проекту черновицкого архитектора Э. Папста.

Долгое время это сооружение местные называли "Шифа", что с немецкого переводится — корабль. Известно, что дом-корабль строили для черновицкого купца-домовладельца еврейского происхождения Мозеса Шлефера. Увидеть это уникальное сооружение можно в Черновцах на ул. Главная, 25 (пересечение улиц Главной и Шолом-Алейхема).

Как выглядит дом-корабль сверху

Легенды о доме-корабле

Дом для моряка. Эта легенда одна из самых распространенных. По преданию, архитектор был мореплавателем и скучал по своим путешествиям, поэтому построил дом, напоминающий корабль. Здесь также есть версия, что купец, оплачивавший строительство, на самом деле построил дом для своего брата моряка.

Дом-корабль в Черновцах на старых фото

Символ путешествий. По этой легенде дом-корабль символизирует многонациональный город, который в период Австро-Венгрии был центром торговли, культуры и постоянных путешествий.

Маяк на суше. Именно так якобы в древности называли этот дом путешественники. Ведь ночью он освещается таким образом, будто выныривает из воздуха.

