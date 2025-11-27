Самый высокий дом Одессы. Как выглядит этот небоскреб и что с ним сейчас (фото)

Высота потолков в квартирах этого здания в среднем 3 м

Самым высоким зданием в Одессе есть небоскреб жилого комплекса "Арк Палас №1". Его строили четыре года.

"Телеграф" покажет, как выглядит эта многоэтажка и расскажет, что с ней сейчас. Заметим, что высота небоскреба составляет более 100 м.

ЖК "Арк Палас №1" — 25-этажный небоскреб в Одессе. Его строительство началось в 2004 году и закончилось только в 2008. Высота сооружения составляет более 108 м, что делает его самым высоким в Одессе и одним из самых высоких в Украине.

ЖК "Арк Палас №1"

Технология возведения этого небоскреба монолитно-каркасная. Стены – кирпичные. Средняя высота потолков в квартирах – примерно 3,3 метра. Находится небоскреб в районе Аркадии. Ввели ЖК в эксплуатацию с 2009 года. С этого момента многоэтажка функционирует как ЖК и есть даже в продаже немало квартир.

Сколько стоит жилье в высокой многоэтажке Одессы

Цены на квартиру в "Арк Плас №1" стартуют от 33 тысяч долларов (около 140 тысяч грн). Это цена за однокомнатную квартиру на 8 этаже. Жилье полностью оснащено нужной техникой и мебелью, имеет современный ремонт и готово к заселению.

Самая дешевая квартира в Арк Палас

Одной из самых дорогих квартир можно считать 4-х комнатную квартиру на 20 этаже с тремя ванными комнатами и балконами. Ее стоимость 550 тысяч долларов — более 23 млн грн. К слову, в этом ЖК чем выше этаж, тем дороже жилье.

Сколько стоит квартира в Арк Палас

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове была своя "Триумфальная арка". Уже показали, какой она выглядела и почему ее разобрали.