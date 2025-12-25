377 метрів над Дубаєм: скільки коштує ніч у найвищому готелі світу (фото, відео)

Цей готель з панорамними краєвидами на Перську затоку офіційно є рекордсменом за висотою

Готель у Дубаї Ciel Dubai Marina — найвищий у світі. Будівля заввишки 377 метрів має 82 поверхи та налічує 1004 номери. Проєкт реалізувала компанія The First Group у партнерстві з архітектурним бюро NORR.

Книга рекордів Гіннесса офіційно додала його до випуску 2026 року. З готелю відкривається вид на Перську затоку, Palm Jumeirah, Bluewaters Island і знакові хмарочоси Дубая. Конструкція вежі нагадує "вушко голки". "Телеграф" дізнався, скільки коштує в ньому відпочити.

Ciel Dubai Marina може стати най-най не тільки за висоту. Однією з головних атракцій готелю є Tattu Sky Pool на 76 поверсі — найвищий у світі басейн-інфініті, який перевершив попередній рекорд Address Beach Resort. Зазначимо — за басейн потрібно платити окремо. На 81 поверсі відкрито Tattu Sky Lounge, що претендує на статус найвищого лаунж-клубу у світі, а на даху облаштовано оглядовий майданчик з круговим видом. Загалом, готелі працюють вісім ресторанів і лаунжів, сучасний фітнес-центр, дитячі зони тощо.

Інтер'єр готелю

Орієнтовна вартість проживання за одну ніч становить 1 997,22 дирхама ОАЕ, що за поточним курсом дорівнює приблизно 22 970 грн. У цю суму входить базова ціна номера, обов’язкові сервісні збори та податки. Вони становлять: готельний збір — 161,41 AED (10% від вартості номера), податки — 221,76 AED.

Базова вартість номерів, без податків та зборів

Найдорожчий номер Люкс з однією спальнею та ліжком розміру "king-size"коштує 2,612 AED або ж приблизно 30 038 грн. Сюди входять номер 60 кв. м, послуги дворецького, мінібар/холодильник, ванна з душем, окрема гостьова туалетна кімната, панорамні краєвиди, вікна від підлоги до стелі, 55-дюймовий телевізор, преміальні зручності: доступ до лаунжу, включно зі сніданком, післяобіднім чаюванням і коктейльною годиною, та доступ до пляжного клубу Soluna.

