В трюме что-то очень незаконное? Американцы неделю преследуют судно с флагом России, что известно

Уже более десяти дней американские силы преследуют нефтяной танкер Bella 1, который отказался останавливаться для досмотра в Карибском море и продолжил движение в Атлантике. Он направлялся в Венесуэлу за нефтью. Как позже стало известно, береговая охрана Соединенных Штатов Америки приостановила операцию по захвату подсанкционного танкера после того, как на его борту появился российский флаг.

Судно связывают с иранской нефтью, находящейся под санкциями, и различными иранскими прокси-группировками.

Экипаж нарисовал российский флаг на судне, что усложнило ситуацию с его задержанием

В Вашингтоне опасаются, что РФ может использовать юридические лазейки для регистрации танкера задним числом

Как сообщает The New York Times, американские военные пытались перехватить танкер 21 декабря. Известно, что "Белла 1" находится под санкциями США из-за того, что перевозил нефть из Ирана в нарушение санкций. На основании этого власти США получили ордер на арест судна.

Судно проходило без флага, потому береговая охрана предприняла попытку задержать его. Однако экипаж не подчинился и продолжил движение. Что примечательно, уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту российский триколор.

Стоит также добавить, что 17 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о введении "полной и всеобъемлющей" блокады нефтяных танкеров Венесуэлы, находящихся под санкциями США.

31 декабря стало известно, что береговая охрана США приостановила операцию по захвату Bella 1 после того, как на его борту появился российский флаг. Они преслодовали танкер 10 дней в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров), пишет NYT.

В материале указано, что ситуация усложнилась после появления российского флага на судне. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве. Когда началось преследование, США считали Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

В Вашингтоне опасаются, что РФ могла пойти на хитрость и зарегистрировать судно задним числом без инспекций. Причиной тому может біть желание спровоцировать конфликт. В настоящее время США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Bella 1 — часть так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Реакция

На ситуацию в своих социальных сетях отреагировал журналист-международник, политический обозреватель и блоггер Иван Яковина. Он возмутился, что истории с танкером не пределяют должного внимания.

Удивительная история, о которой возмутительно мало сейчас говорят: американские военные корабли уже неделю(!) преследуют танкер теневого флота "Белла 1", который шел в Венесуэлу без всякого флага. Танкер отказался(!) останавливаться в ответ на требование американских властей, развернулся, и на всех парах сейчас идет из Карибского моря "в направлении Исландии". Я, правда, думаю, что он топит в Мурманск, поскольку команда танкера успела намалевать на нем огромный российский триколор, а американские военные почему-то все никак не могут решиться остановить его силой пишет он.

Потрясает и то, как экипаж судна открыто игнорирует приказы американского флота, меняет курс и продолжает движение, несмотря на попытки остановки. Возможно, на борту находятся ценные или запрещенные грузы, способные объяснить столь необычное поведение.

Как вы понимаете, далеко не каждый капитан обычного танкера может о**еть настолько, чтобы показать средний палец американскому флоту, отказаться выполнять его приказы и взять курс на Мурманск. Я предполагаю, что в трюме этого судна что-то очень ценное и/или очень незаконное. Что-то такое, что ни в коем случае не должно попасть в руки американцев. Например, оружие — подарок для Мадуро от Путина в преддверии вторжения США в Венесуэлу. Именно этим могла бы объясняться решительность действий капитана судна полагает автор.

Журналист не исключает, что причины лежат в политической плоскости, где решения командования и президента США напрямую влияют на действия моряков.

Но вот чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков, я сказать затрудняюсь. Единственное, что приходит на ум – это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным. Если так, то мы в очередной раз стали свидетелями неприличной слабости характера и запредельной трусости нынешнего американского президента подытожил Яковина.

