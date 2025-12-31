У трюмі щось дуже незаконне? Американці тиждень переслідують судно із прапором Росії, що відомо

На борту — російський триколор, а що саме перевозиться у трюмі, залишається загадкою

Вже понад десять днів американські сили переслідують нафтовий танкер Bella 1, який відмовився зупинятися для огляду в Карибському морі та продовжив рух в Атлантиці. Він прямував до Венесуели за нафтою. Як пізніше стало відомо, берегова охорона Сполучених Штатів Америки призупинила операцію із захоплення підсанкційного танкера після того, як на його борту з’явився російський прапор.

Що потрібно знати:

Судно пов’язують з іранською нафтою, що знаходиться під санкціями, та різними іранськими проксі-угрупованнями

Екіпаж намалював російський прапор на судні, що ускладнило ситуацію із його затриманням

У Вашингтоні побоюються, що РФ може використати юридичні лазівки для реєстрації танкера заднім числом

Як повідомляє The New York Times, американські військові намагалися перехопити танкер 21 грудня. Відомо, що "Белла 1" перебуває під санкціями США через те, що перевозив нафту з Ірану, порушуючи санкції. На підставі цього влада США отримала ордер на арешт судна.

Судно проходило без прапора, тому берегова охорона спробувала затримати його. Проте екіпаж не підкорився і продовжив рух. Що примітно, уникаючи погоні, члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту російський триколор.

Варто також додати, що 17 грудня президент США Дональд Трамп повідомив про введення "повної та всеосяжної" блокади нафтових танкерів Венесуели, які перебувають під санкціями США.

31 грудня стало відомо, що берегова охорона США призупинила операцію із захоплення Bella 1 після того, як на його борту з’явився російський прапор. Вони переслідували танкер 10 днів в Атлантичному океані, тримаючись на відстані близько півмилі (приблизно 800 метрів), пише NYT.

У матеріалі зазначено, що ситуація ускладнилася після появи прапора на судні. Згідно з Конвенцією ООН з морського права, берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної власності або підозрюються у шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, яким поширюється судове рішення про арешт.

У Вашингтоні побоюються, що РФ могла піти на хитрість та зареєструвати судно заднім числом без інспекцій. Причиною тому може бути бажання спровокувати конфлікт. В даний час США намагаються з’ясувати статус танкера дипломатичними каналами.

Bella 1 — частина так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Реакція

На ситуацію у своїх соціальних мережах відреагував журналіст-міжнародник, політичний оглядач та блогер Іван Яковина. Він обурився, що історії з танкером не визначають належної уваги.

Дивовижна історія, про яку обурливо мало зараз кажуть: американські військові кораблі вже тиждень(!) переслідують танкер тіньового флоту "Белла 1", який йшов у Венесуелу без жодного прапора. Танкер відмовився(!) зупинятися у відповідь на вимогу американської влади, розгорнувся, і на всіх парах зараз йде з Карибського моря "у напрямку Ісландії". Я, правда, думаю, що він топить до Мурманська, оскільки команда танкера встигла намалювати на ньому величезний російський триколор, а американські військові чомусь усі ніяк не можуть наважитися зупинити його силою пише він.

Вражає і те, як екіпаж судна відкрито ігнорує накази американського флоту, змінює курс і продовжує рух, незважаючи на спроби зупинки. Можливо, на борту знаходяться цінні чи заборонені вантажі, здатні пояснити таку незвичайну поведінку.

Як ви розумієте, далеко не кожен капітан звичайного танкера може так настільки о**їти, щоб показати середній палець американському флоту, відмовитися виконувати його накази і взяти курс на Мурманськ. Я припускаю, що у трюмі цього судна щось дуже цінне та/або дуже незаконне. Щось таке, що в жодному разі не повинно потрапити до рук американців. Наприклад, зброя — подарунок для Мадуро від Путіна напередодні вторгнення США до Венесуели. Саме цим могла б пояснюватись рішучість дій капітана судна вважає автор.

Журналіст не виключає, що причини лежать у політичній площині, де рішення командування та президента США безпосередньо впливають на дії моряків.

Але ось чим пояснити боягузливу бездіяльність американських військових моряків, я сказати важко. Єдине, що спадає на думку – це прямий наказ від Трампа, який відчайдушно уникає зараз будь-якої конфронтації з Путіним. Якщо так, то ми в черговий раз стали свідками непристойної слабкості характеру та неймовірної боязкості нинішнього американського президента. підсумував Яковина.

