Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус отметил, что атаки дронов Sea Baby стали одним из способов сдерживания

28-29 ноября в Черном море произошли события, которые могут существенно изменить конфигурацию российского обхода нефтяных санкций. Два танкера — KAIROS (IMO 9236004) и VIRAT (IMO 9832559), принадлежащие к так называемому "теневому флоту" РФ и находящиеся под санкциями США, ЕС и Великобритании, были поражены в результате двух отдельных атак. По данным источников, оба судна были поражены украинскими морскими дронами Sea Baby в совместной операции СБУ и ВМС Украины.

В кого попали?

Танкер KAIROS — это Crude Oil Tanker, дедвейт -115 тыс. тонн, флаг до ноября 2025 года: Гамбия (после — без флага, "stateless"), а оператор: китайская компания ALAFIA TRADING LTD (Shanghai). Против него ввела санкции Великобритания и ЕС. По данным мониторинговых исследований танкер совершил за 1,5 года: по меньшей мере 8 рейсов с российской нефтью, суммарно около 1,2 млн тонн.

Вторая мишень – танкер VIRAT дедвейтом 105 тыс. тонн, а флаг был до ноября 2025 года: Гамбия. А раньше – Коморских островов, оператор: Glory Shipping HK Ltd (Гонконг), владелец – East Honest Hong Kong Ltd. Он под санкциями США, ЕС Великобритании и Канады. Танкер совершил не менее 7 рейсов объемом около 0,8 млн тонн.

Оба танкера двигались пустыми в порт Новороссийск на загрузку. То есть, на момент поражения они пустовали, что уменьшает негативное влияние на окружающую среду минимизировано.

Аргументы инициаторов сделки таковы: "СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить международные санкции".

Почему именно эти суда стали мишенью?

Потому что KAIROS и VIRAT – это классические представители т.н. "shadow fleet", то есть флота судов с непрозрачной структурой собственности, сменными флагами и страховым "серым" сектором. Именно такие танкеры обеспечивают до 25–35% экспорта российской нефти, идущего в условиях санкций.

Они оба судна регулярно: отключали AIS-транспондеры (это нарушение SOLAS), осуществляли STS-операции (ship-to-ship), перевалку борт-борт во внеконвенционных районах, работали с подсанкционными терминалами.

Пока международная реакция пока сдержана. Турецкий министр транспорта Abdulkadir Uraloğlu официально признал "внешний удар" и "возможное применение беспилотников", а турецкое управление морских перевозок обнародовало фото поврежденных судов.

Западные политики пока воздерживаются от комментариев.

Зачем всё это нужно? Потому что экспорт из Черного моря важен для бюджета России. Доля поставок сырой нефти из портов ЧМ около 23% всего экспорта РФ. В абсолютных цифрах это, по разным источникам, 1,5–1,8 млн баррелей/сутки. То есть, по разным ценам, это дает России $100–130 млн доходов ежесуточно.

По оценкам МЭА, в 2025 году российский бюджет получает более 31% своих налоговых поступлений от нефтяного сектора.

И "теневой флот" играет ключевую роль в транспортировке именно тех объемов, которые продаются выше price cap, не страхуются западными компаниями. То есть фактически позволяют Кремлю зарабатывать около $1 млрд еженедельно, обходя санкции.

Эти удары демонстрируют, что "теневой флот" не является "неприкосновенным".

Что теперь будет?

Увеличится страховой риск для всех судов, работающих с российской нефтью — это увеличение расходов на логистику и уменьшение прибыли РФ.

И это усугубит эффект санкций, ведь теперь риск — физический, а не только юридический.

В ближайшие недели станет видно, насколько вырастет цена фрахта судов для перевозки российской нефти. И, как следствие, насколько именно перепродажа российской нефти менее выгодна.

Я считаю, что для Украины стратегический приоритет неизменен: добиться полного эмбарго на российские нефть и газ дипломатическими и политическими методами.

Но, к сожалению, не все страны прислушиваются к аргументам морали и не все партнеры реагируют на правовые доводы.

А часть государств извлекает выгоду выше нравственной позиции.

Поэтому наряду с санкционной дипломатией приходится комбинировать и точечные кинетические действия, которые уменьшают способность России финансировать агрессию.

Таким образом, морские дроны Sea Baby – это уже не просто технология.

Это новый инструмент сдерживания, который уменьшает доходы РФ более эффективно, чем заявления.

Важно, что сейчас экспорт российской нефти не незаменим. Нефти в мире достаточно, и покупать ее можно где угодно без участия агрессора.

Сочетание санкций, дипломатического давления и современных украинских технологий должно убедить международных контрагентов России изменить свое поведение.

Источник: пост Максима Гардуса в Facebook