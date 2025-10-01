Во Франции задержан танкер российского "теневого флота": ведется расследование

Танкер пришвартовали вблизи города Сен-Назер на атлантическом побережье западной Франции

Во Франции задержан танкер российского "теневого флота", подозреваемый в нарушении санкционного режима против РФ. Танкер стоит на якоре у атлантического побережья страны.

Что нужно знать:

До ареста во Франции танкер задерживала Эстония

Танкер находится под санкциями со стороны ЕС и Великобритании.

Экипаж не предоставил доказательств гражданства судна и отказался выполнять приказы, из-за чего танкер был задержан.

Военно-морские силы 30 сентября сообщили, что ведется расследование против нефтяного танкера Boracay, ходящего под флагом Бенина. Танкер находится под санкциями Европейского союза и Великобритании, пишет информационное агентство Reuters.

"По подозрению в нарушении правил судном Boracay был представлен отчет в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается", — заявили в пресс-службе ВМС Франции.

По данным СМИ, сейчас танкер пришвартовался вблизи города Сен-Назер на атлантическом побережье западной Франции. До этого танкер задерживала Эстония, поскольку он плавает без действительного флага и страхования. 20 сентября 2025 года танкер покинул российский порт Приморск, где загружаются танкеры "теневого флота", проплыл через Балтийское море, а затем пошел к французскому побережью через Северное море и Ла-Манш.

Там его перехватил корабль французских ВМС. В результате ряда процедур танкер задержали, а по словам прокурора Бреста, расследование началось после того, как экипаж не предоставил доказательств гражданства танкера, а также отказался выполнять приказы военных. В ЕС уже прокомментировали задержание, заявив, что танкер был связан с транспортировкой нефти и нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.

"Теневой флот" РФ

Российский "теневой флот" – это танкеры, которые Кремль использует для экспорта нефтепродуктов в обход санкций и ограничений – имеет большие размеры, чем считается официально. Он насчитывает примерно от 600 до 1000 судов, большинство из них находится вне санкций. Фактически это огромная армада старых и незастрахованных нефтяных танкеров, которые используются для тайного экспорта российской нефти.

Приблизительно от 400 до 500 танкеров находятся под санкциями Запада, но задержание во Франции — это второй или максимум третий случай ареста танкера "теневого флота".