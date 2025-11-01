Россия уже спешит на помощь? В Венесуэле приземлился военный самолет

Борт может перевозить до 50 тонн груза

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в Венесуэле. Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у главы РФ Владимира Путина помощи.

Что нужно знать:

СМИ писали, что США якобы готовятся нанести удар по Венесуэле. Трамп уже опроверг это

В Каракасе приземлился борт Ил-76, связанный с ЧВК "Вагнер"

Россия и Венесуэла официально не комментировали прибытие борта в Латинскую Америку

Об этом пишет Defense News. По данным издания, факт прибытия российского самолета в Каракас подтверждает карта полетов. Правда, борт направлялся по довольно запутанному маршруту.

В настоящее время этот рейс рассматривается как попытка Москвы расширить военное присутствие в Латинской Америке. По карте полета видно, что борт с регистрационным номером RA-78765 прибыл в Венесуэлу 28 октября. Он совершил для этого двухдневный полет из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.

Карта полета Ил-76

Данные полета Ил-76

Такой сложный маршрут может свидетельствовать о том, что борт пытался избежать западного воздушного пространства или возможных проверок груза в недружественных странах. Не исключают возможность дополнительной догрузки самолета в других странах.

Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Оператором этого борта является компания Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами, включая неоднократные поставки оборудования в регионы действия наемников ЧВК "Вагнер".

