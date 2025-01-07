25 лет – под санкциями. Почему Россия повторит судьбу Венесуэлы

Агрессору хватит денег еще на год войны, говорит аналитик

Под западными санкциями Россия может повторить судьбу богатой в прошлом Венесуэлы — южноамериканской страны, лишенной передовых технологий по добыче энергоносителей и вынужденной переживать кризис в экономике. Однако у РФ пока еще есть деньги на захватническую войну в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич. По его словам, страна-агрессор будет иметь ресурсы еще на год ведения войны.

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По словам политэксперта, российские аналитики трезво оценивают ресурсные возможности РФ.

— Конечно, есть пропаганда, но они понимают опасность, — говорит политолог. — Рекомендую почитать отраслевые анализы российских ведомств, имеющихся в открытом доступе. Например, "Ростех" (государственная корпорация РФ по производству и экспорту промышленной продукции. — Ред.). Две недели назад они сказали, что износ основных фондов российской промышленности (если отбросить военную составляющую) больше 85%.

Это значит, что станки и все остальное им нужны здесь и сейчас, объясняет Игорь Тышкевич.

— Они это признают. Но, к сожалению, для нас на 2025 год у России деньги есть. К началу 2026 года тоже есть. Далее — вопрос технологических "хвостов" (т.е. отставание в плане технологий. — Ред.) из-за санкций, — подчеркивает политический эксперт.

В качестве примера он привел Венесуэлу, которая уже 25-й год находится под санкциями.

— 2000 год. Венесуэла — самая богатая страна Южной Америки. Экономический рост и финансовый. Но технологические "хвосты". Это означает, что, несмотря на колоссальные запасы нефти и газа, есть вопросы сложного механизма добычи. Технологические "хвосты" догнали ее в 2008 году с кризисом.

Поэтому и у России по некоторым направлениям будут технологические "хвосты". Они есть и будут расти. Но деньги на то, чтобы покупать живую силу и частично вооружение и воевать, к сожалению, на 2025 у них есть, — подытожил Игар Тышкевич.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу ", как Украине защитить свои интересы в биполярном мире.