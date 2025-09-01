Пойдет по стопам Ирана? Мадуро паникует, пока США "играют мышцами" в Карибском море

В Венесуэле говорят о "величайшей угрозе" за 100 лет

Отношения между Венесуэлой и США в очередной раз накалились. Самопровозглашенный "президент" Николас Мадуро заявил, что на его страну нацелились восемь военных кораблей "с 1200 ракетами".

Как сообщает Al-Arabiya, Вашингтон накануне объявил об отправке флота в южную часть Карибского моря для борьбы с наркоторговлей. При этом США уже неоднократно связывали Каракас с действиями наркокартелей.

В понедельник, 1 сентября, Мадуро сообщил в комментарии международным журналистам о том, что над его страной нависла "величайшая угроза, которую не видели на континенте за 100 лет". Он добавил, что на Венесуэлу нацелились восемь военных кораблей "с 1200 ракетами".

Он также заявил, что в случае агрессивных действий готов мобилизовать до 4 миллионов ополченцев.

Стоит отметить, что фраза о 1200 ракетах звучит как явное преувеличение, ведь получается, что на один корабль должно приходиться по 150 ракет. Такое количество на борт способны взять лишь подлодки класса "Охайо", конверсированные под запуск крылатых ракет "Томагавк" из стратегических ракетоносителей (модификация SSGN). Всего таковых на вооружении США лишь 4 штуки.

Как известно у Мадуро с Западом очень длинная история напряженных отношений, а Вашингтон даже объявил награду за его задержание в виде 50 миллионов долларов.

По данным западных СМИ сейчас в Карибском море находится семь надводных кораблей и атомная подлодка США. Также сообщалось о присутствии авианосца и большого количества десантников. Однако в Пентагоне отвергают информацию о возможной наземной операции, подчеркивая, что она имеет лишь морскую компоненту. Западные эксперты сомневаются, что направление флота является подходящей мерой для борьбы с наркокартелями.

Напомним, 28 июля 2024 года Мадуро переизбрался на третий срок, что вызвало волну протестов по стране. Оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированы и вывела людей на улицы, что местами обернулось жестокими столкновениями. В сентябре ЕС объявил о том, что не признает Мадуро легитимным президентом, а в январе 2025 года так же поступила и Украина.