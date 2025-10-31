Уже зовут на помощь Путина. Что сейчас происходит между США и Венесуэлой
Спутниковые снимки якобы подтверждают подготовку США к наземным операциям
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Штаты якобы могут ударить по Венесуэле. Однако венесуэльский лидер Николас Мадуро уже попросил у российского главы Владимира Путина о военной помощи.
Что нужно знать:
- Отношения США и Венесуэлы сильно обострились при президентстве Трампа
- Во время правления Мадуро из страны уехало более 7 млн человек
- Венесуэла попросила помощи еще у Ирана и Китая
Как пишет Clash Report, журналисты спросили Трампа на борту самолета Air Force One 31 октября о Венесуэле. Их интересовало, действительно ли Вашингтон готов в ближайшее время атаковать страну. Однако президент США опроверг это.
"Нет", — коротко ответил он, не уточняя.
Однако следует напомнить, что перед ударами по Ирану Трамп также опровергал сообщения американских газет о начале операции против иранского режима.
Венесуэла просит о помощи у Путина: почему и что известно
На фоне нескольких публикаций американских СМИ, ссылавшихся на источники из Белого дома, Николас Мадуро попросил у Путина о военной помощи. Ведь в стране боятся, что США усугубит давление и может ударить.
Интересно, что просьбу Мадуро выразил не лично, а отправил письмо. В нем он попросил Кремль помочь модернизировать оборонные радары и отремонтировать технику. Однако такие же сообщения еще получили Китай и Иран.
В Венесуэле убеждены, что закрытие воздушного пространства у Пуэрто-Рико свидетельствует о потенциальной подготовке ВВС к ударам по стране. А спутниковые снимки якобы подтверждают подготовку к наземным операциям.
Отметим, что отношения между Венесуэлой и США значительно обострились после прихода Трампа к власти. Ведь он подчеркнул, что один из его приоритетов – борьба с наркотиками. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Венесуэла и США: кто сильнее
Венесуэла – страна на севере Южной Америки на побережье Карибского моря, граничит на востоке с Гайаной, на юге – с Бразилией, на западе – с Колумбией. В состав Венесуэлы входят также около 40 островов. Население страны в 2020 году составило более 28 млн, а по состоянию на 2025 оно уменьшилось на 7 млн человек, которые мигрировали.
При этом армия Венесуэлы насчитывает более 109 тысяч человек, а США – 1 320 млн. Воздушные силы – 300 самолетов и более 13 тысяч соответственно. Кроме того, у Штатов есть ядерное оружие, а у Венесуэлы — нет.
