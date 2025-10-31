Уже зовут на помощь Путина. Что сейчас происходит между США и Венесуэлой

Спутниковые снимки якобы подтверждают подготовку США к наземным операциям

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Штаты якобы могут ударить по Венесуэле. Однако венесуэльский лидер Николас Мадуро уже попросил у российского главы Владимира Путина о военной помощи.

Что нужно знать:

Отношения США и Венесуэлы сильно обострились при президентстве Трампа

Во время правления Мадуро из страны уехало более 7 млн человек

Венесуэла попросила помощи еще у Ирана и Китая

Как пишет Clash Report, журналисты спросили Трампа на борту самолета Air Force One 31 октября о Венесуэле. Их интересовало, действительно ли Вашингтон готов в ближайшее время атаковать страну. Однако президент США опроверг это.

"Нет", — коротко ответил он, не уточняя.

Однако следует напомнить, что перед ударами по Ирану Трамп также опровергал сообщения американских газет о начале операции против иранского режима.

Венесуэла просит о помощи у Путина: почему и что известно

На фоне нескольких публикаций американских СМИ, ссылавшихся на источники из Белого дома, Николас Мадуро попросил у Путина о военной помощи. Ведь в стране боятся, что США усугубит давление и может ударить.

Николас Мадуро

Интересно, что просьбу Мадуро выразил не лично, а отправил письмо. В нем он попросил Кремль помочь модернизировать оборонные радары и отремонтировать технику. Однако такие же сообщения еще получили Китай и Иран.

В Венесуэле убеждены, что закрытие воздушного пространства у Пуэрто-Рико свидетельствует о потенциальной подготовке ВВС к ударам по стране. А спутниковые снимки якобы подтверждают подготовку к наземным операциям.

Спутниковые снимки возле Венесуэлы

Спутниковые снимки возле Венесуэлы

Отметим, что отношения между Венесуэлой и США значительно обострились после прихода Трампа к власти. Ведь он подчеркнул, что один из его приоритетов – борьба с наркотиками. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Венесуэла и США: кто сильнее

Венесуэла – страна на севере Южной Америки на побережье Карибского моря, граничит на востоке с Гайаной, на юге – с Бразилией, на западе – с Колумбией. В состав Венесуэлы входят также около 40 островов. Население страны в 2020 году составило более 28 млн, а по состоянию на 2025 оно уменьшилось на 7 млн человек, которые мигрировали.

При этом армия Венесуэлы насчитывает более 109 тысяч человек, а США – 1 320 млн. Воздушные силы – 300 самолетов и более 13 тысяч соответственно. Кроме того, у Штатов есть ядерное оружие, а у Венесуэлы — нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп объявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний в США.