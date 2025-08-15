Трамп встретил Путина лаской: как деловая встреча превратилась в курьезный инцидент (видео)

Перед приездом Путина устилали красную дорожку и устанавливали стеллу

В ходе встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске 15 августа в соцсетях заметили курьезный момент. На популряном видео видно, как на табличке "Alaska" из-за ремонтных работ надпись несколько изменила смысл.

Ролик был опубликован в российском Telegram-канале. Все это напоминает слово "Ласка", вызвавшее волну улыбок у пользователей.

Саммит Трамп-Путин: что известно

Сегодня, 15 августа, в Анкоридже на Аляске проходит личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поводу войны в Украине. Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в формате "3 на 3": от российской стороны присутствуют Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

По данным ТАСС, в 22:00 Путин прибыл в Анкоридж, где его встретила красная дорожка.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что поддержка Украины является важным фактором для завершения войны достойным миром и призвал продолжать давление на Россию из-за санкций, дипломатии и оборонных возможностей. Белый дом, однако, снизил ожидания от саммита, назвав его шагом к выяснению позиций Путина и подготовкой к возможному трехстороннему формату с участием Зеленского.

Трамп заявил, что будет обсуждать прекращение огня и дальнейшие шаги с Украиной после встречи. Кроме того, временно отменены некоторые финансовые ограничения, связанные с подготовкой саммита. Американская делегация состоит из вице-президента Дж. Д. Венса, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стивена Виткоффа и министра финансов Скотта Бессента.

Ожидается, что переговоры продлятся не менее 6-7 часов. Предварительно, Трамп планирует покинуть Анкоридж в 04:45 16 августа после завершения встречи.

