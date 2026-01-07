"Это настоящее унижение": в Украине отреагировали на захват США российского танкера

Операция прошла без столкновений, несмотря на присутствие рядом российских военных кораблей

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки захватила в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera под российским флагом за нарушение санкций США. Совсем недавно это судно еще ходило под названием Bella 1.

Что нужно знать:

Для захвата танкера использовались несколько вертолетов и, как минимум, одно судно

В момент операции рядом с танкером Marinera/Bella находились российские военные суда, в том числе российская подводная лодка

В сети уже высмеяли беспомощность российских кораблей в этой ситуации

Об этом в среду, 7 января, сообщает The Guardian. Отмечается, что береговая охрана страны успешно поднялась на борт нефтяного танкера, не встретив сопротивления. Для захвата танкера использовались несколько вертолетов и, по меньшей мере, одно судно береговой охраны.

"Танкер Marinera, ранее известный как Bella 1, "был захвачен в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США USCGC Munro", — пишет издание, ссылаясь на сообщение Европейского командования США.

Согласно данным системы отслеживания судов MarineTraffic, судно Marinera находилось в Атлантическом океане между Исландией и Великобританией. США преследовали танкер с прошлого месяца после того, как он попытался обойти американскую блокаду подсанкционных нефтяных судов вокруг Венесуэлы.

Согласно данным AP News, военные впоследствии передали контроль над судном правоохранительным органам. Об этом заявил американский чиновник на правах анонимности.

Также Reuters пишет, что в момент проведения операции в непосредственной близости с танкером Marinera/Bella находились российские военные суда, в том числе российская подводная лодка.

Справка: В 2024 году судно попало под санкции США за предполагаемую контрабанду грузов для компании, связанной с ливанской боевой группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном. В декабре 2025 года в Карибском море береговая охрана США попыталась подняться на борт судна, направлявшегося в Венесуэлу. Судно отказалось от абордажа и продолжило путь через Атлантику.

Реакция сети

На ситуацию в социальных сетях уже отреагировали украинские блогеры, политики и эксперты. "Телеграф" сделал сборку из их мнений.

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк в своем Telegram-канале упомянул подводную лодку россиян, которая была неподалеку от судна:

"Я считаю, российская подлодка должна поступить в российских традициях и с возгласом "так не достанься ж никому!" потопить танкер под российским флагом".

Пост Романа Шрайка.

Народный депутат Муса Магомедов на своей странице в Facebook пишет, что история с судном Marinera, ранее известным как Bella 1, стала показательной иллюстрацией того, как громкие заявления о силе заканчиваются при встрече с реальными возможностями Запада.

"Теперь интересно, что именно или кто именно был на борту. И что расскажет команда. И какие красные линии или недружественные шаги Россия озвучит на этот раз. Впрочем, это еще одно подтверждение простой вещи: изображать из себя гегемона и быть им – разные истории. Сколько ни позируй и не угрожай, когда сталкиваешься с реальной силой, остается лишь публично выражать возмущение. Инструментов помешать настоящей силе сделать то, что она хочет – нет. И танкер – это только один пример, так во всем. Там, где Россия видит ответную силу, она просто утирается и отползает. А потому мировому сообществу нужно не бояться ее демонстрировать", — отметил он.

Пост Мусы Магомедова.

Журналист-международник, политический обозреватель и блогер Иван Яковина подчеркнул что в момент захвата судна рядом находились корабли российского военно-морского флота, включая подводную лодку, однако по какой-то причине они не стали вмешиваться.

"Американцы всё-таки захватили танкер российского теневого флота Маринера, который пытался сбежать от Береговой охраны США из карибского моря аж в Мурманск. В момент захвата рядом там находились корабли российского военно-морского флота, включая подводную лодку, но по каким-то причинам они вмешиваться не стали", — отметил он.

Пост Ивана Яковины.

Украинский политолог Сергей Таран на своей странице в Facebook пишет, что захват танкера прямо на глазах у военных кораблей России выглядит как настоящее унижение РФ.

Пост Сергея Тарана.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в своем Telegram-канале пошутил на эту тему, опубликовав фотографию госсекретаря США Марко Рубио и назвав его "новым капитаном танкера Marinera.

Спикер партии "Демократична сокира" по военно-промышленному комплексу Михаил Гречухин (Медведь) на своей странице в Facebook также акцентировал внимание на то, что российские корабли даже не попітались ничего предпринять.

"Военные корабли и подлодка России находились рядом с танкером во время захвата, но ничего не сделали — только наблюдали, как американцы берут судно под контроль Расходимся. Третья мировая откладывается", — говорит он.

Пост Михаила Гречухина.

Украинский историк Андрей Плахонин на своей странице в Facebook отмечает, что в этой истории особенно ощущается отсутствие твита Илона Маска о "Третьей мировой".

Пост Андрея Плахонина.

Военный эксперт Денис Попович также комментирует событие с захватом танкера, подчеркивая, что американцы задержали танкер, даже несмотря на то, что его пытались охранять российские корабли.

"Это тот же танкер, который перевозил подсанкционную нефть в Венесуэлу и пытался замаскироваться под российским триколором. Могут же, когда захотят!", — говорит он.

Пост Дениса Поповича.

Алексей Голобуцкий отреагировал на событие шуткой, вспомнив утопленный российский крейсер "Москва".

"Крейсер Москва спешит на помощь российскому танкеру "Маринера", — отметил он в подписи под картинкой.

Пост Алексея Голобуцкого.

