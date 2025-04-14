Гренландия сближается с Китаем, чтобы не быть съеденной Трампом

Остров хочет свободной торговли с Китаем

Гренландия явно обеспокоена планами президента США Дональда Трампа по аннексии острова. Похоже это подтолкнуло правительство острова обратиться к Китаю.

Об этом сообщает Newsweek. Отмечается, что министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила о стремлении к углублению сотрудничества с Пекином и даже к заключению сделки о свободной торговле.

"Китай очень важен для нас, и мы стремимся укреплять наше сотрудничество", — сказала она китайским СМИ.

Это происходит на фоне заявлений Трампа и членов его команды относительно приобретения Гренландии, которая необходима США для обеспечения безопасности, особенно в условиях глобального потепления и разблокировки новых водных маршрутов через Северный ледовитый океан.

Известно, что Моцфельдт еще в 2023 году ездила в Китай и отмечала, что он уже является одним из крупнейших рынков сбыта гренландской рыбы. Кроме того, она открывала представительство Гренландии в посольстве Дании в Пекине.

Как сообщалось ранее, США рассматривают Гренландию как стратегически важный регион в системе обороны и сдерживания военной экспансии России и Китая. А также остров богат критически важными минералами, что объясняет интересы Вашингтона относительно их добычи и контроля.