Во сколько Гренландия может обойтись Трампу: в СМИ заговорили о цифрах

У Трампа готовы заплатить больше, чем Дания

В Администрации президента Соединенных Штатов Америки изучают возможность установления цены на Гренландию. Хотя Трамп публично не называл стоимость, его администрация ранее обещала гренландцам "миллиарды долларов" инвестиций во время обсуждений в 2019 году.

Об этом пишет Newsweek. Чиновники администрации рассматривают возможность увеличить вдвое нынешние субсидии, которые Гренландия получает от Дании. Сейчас они составляют 600 миллионов долларов в год.

"Дело в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания", — говорит один из представителей администрации в интервью газете The Washington Post 1 апреля, имея в виду Гренландию.

Это свидетельствует о том, что любое потенциальное предложение будет включать ежегодный платеж Гренландии в размере более 600 миллионов долларов, что увеличит расходы с единовременного платежа до ежегодного обязательства.

Таким образом, в общей сложности современное предложение правительства США может составить более 2,2 млрд долларов США с регулярными выплатами каждый год, исходя из предыдущего предложения Трумэна и более поздних комментариев.

При этом, руководство Гренландии последовательно отвергало предложения Трампа, а тогдашний премьер-министр Муте Буруп Эгеде заявлял: "Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".

Еще один фактор — Трамп может выдвинуть Дании тарифные угрозы. Президент рассматривал возможность нацелиться на датский фармацевтический экспорт, включая популярные лекарства, такие как Ozempic, если Дания откажется вести переговоры.

Гренландия на карте

Стоит подчеркнуть, что даже такие крупные вложения могут окупиться, поскольку, по данным Euronews, Гренландия имеет огромные запасы лития, кобальта, меди и редкоземельных металлов – именно тех ресурсов, которые нужны для вооружений, батарей и "зеленой" энергетики. В ЕС эти ископаемые уже окрестили "новой нефтью", а в США их стратегическую ценность оценили в $3 трлн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный американский эксперт Эндрю Михта рассказал о геополитической важности Гренландии и рассказал, зачем она Трампу.