Вместо Макрона — муляж: самые дерзкие ограбления музеев 2025 года

Дикие истории музейных краж, от которых волосы становятся дыбом

В конце декабря в Бельгии злоумышленники похитили кольцо Наполеона с пятью бриллиантами прямо из музея. Это ограбление стало последним громким эпизодом в целой серии, охватившей музеи всего мира в течение 2025 года.

Самые громкие музейные кражи года собрал "Телеграф".

Румынский шлем, пропавший бесследно

В Ассене ограбили музей Дрентс, где проходила выставка "Дакия — царство золота и серебра"/© скриншот с видео

Год начался с громкого ограбления в Нидерландах. 25 января около четырех утра трое злоумышленников взорвали входную дверь Исторического музея Дренте в Ассене. Через три минуты они вынесли золотые артефакты на шесть миллионов евро. Охрана работала только днем, в остальное время музей полагался на сигнализацию.

В музее как раз проходила выставка археологических сокровищ Румынии под названием "Dacia: империя золота и серебра". Закрыться она должна 26 января — на следующий день после ограбления.

Злоумышленники действовали целенаправленно и забрали всего несколько конкретных экспонатов: три золотых браслета I века до нашей эры и шлем Коцофенеште, оцененный в 4,3 миллиона евро. Этот артефакт V века до нашей эры, изготовленный из электрума, был хорошо известен по учебникам румынской истории и весил более полукилограмма. Его поверхность украшали сцены религиозных ритуалов даков.

Шолом Коцофенешты./ЮНЕСКО

История шлема еще до попадания в музей была почти абсурдной: в 1920-х годах его случайно нашел ребенок в поле, некоторое время использовали как игрушку, впоследствии как поилку для кур и даже украшение курятника. Часть артефакта при этом была потеряна. Лишь позже находку выкупил купец, осознавший ее подлинную ценность.

Хотя подозреваемых в ограблении задержали, шлем так и не обнаружили. По данным следствия, существует высокая вероятность, что его уже переплавили.

США: тяжелые скульптуры, но легкомысленные мотивы

14 июня преступники проникли на склад галереи изобразительного искусства Винна Славина в калифорнийском Анахайме. Они могли выбрать любые произведения, но забрали две массивные скульптуры Дэниела Винна общей стоимостью более двух миллионов долларов. Одна из них весила около трех тонн, другая — около тонны.

«Квантовая механика: Человек» сэра Дэниэла Винна

Меньше чем через неделю после звонка местных жителей в полицию оба произведения обнаружили в заброшенном трейлере. Мотивы преступления так и не выяснили: по одной версии, скульптуры могли похитить по заказу коллекционера, по другой пытались сдать их на металлолом, как это уже случалось ранее с музейными экспонатами в США.

«Икар внутри» сэра Дэниэла Винна

Франция: халатность и серийные ограбления

В июне в Париже активисты Greenpeace, переодетые в форму музейных работников, вынесли из музея Гревен восковую фигуру Эммануэля Макрона. Вместо нее они оставили муляж, а саму статую установили у посольства России как знак протеста против энергетического сотрудничества. О местонахождении экспоната активисты сообщили в полицию сами.

Восковая статуя президента Франции Эммануэля Макрона./Бенуа Тессье/Reuters

Осенью Францию накрыла настоящая волна ограблений. В октябре воры проникли в Лувр с помощью автоподъемника и вынесли ювелирные украшения с тысячами бриллиантов и десятками драгоценных камней. Несмотря на задержание подозреваемых, украденные вещи так и не нашли.

Похищенная тиара принцессы Евгении

Как выяснилось впоследствии, стражи порядка пренебрегали безопасностью знаменитого музея, где хранятся бесценные вещи.

Лувр. Фото — Википедия

Менее чем через сутки после этого ограбили Дом Просвещения Дени Дидро в Лангре, а музей Жака Ширака в Сарране подвергся двум нападениям в течение 48 часов. Отдельно в Мьяле вор менее чем через пять минут вынес из витрины более сотни золотых крестов, полностью проигнорировав серебряные экспонаты.

Древний колокол. Фото — christianophobie.fr

Во французском Бук-Бель-Эр местные власти были уверены, что старинный колокол XVIII века из-за его веса никто не рискнет воровать. Однако преступники не только сняли его с колокольни, но и успели продать металл за символические деньги.

Национальный музей Адриана Дюбуше. Сайт Национального музея Адриана Дюбуше

В сентябре из музея в Лиможе исчезли предметы китайского фарфора XIV-XVIII веков общей стоимостью 6,5 миллиона евро. Преступников не нашли.

В том же месяце в Париже из Национального музея естествознания украли шесть килограммов золотых самородков, среди которых были уникальные исторические экспонаты. Подозреваемую задержали в Барселоне, но часть золота она успела переплавить.

Серия ограблений музеев всколыхнула мир — от Египта до Бразилии

Браслет фараона Аменемопета

В Каире исчез золотой браслет фараона Аменемопета — его украл и продал сотрудник музея, а украшение впоследствии переплавили. В Великобритании из хранилища Бристольского музея вынесли сотни разнородных экспонатов, а инвентаризация потерь длилась почти месяц.

Литография Анри Матисса

Ограбления также происходили в Уэльсе, США, Сирии и Норвегии. В Бразилии вооруженные грабители вынесли из библиотеки Марио де Андраде графику Анри Матисса и работы Кандидо Портинари, воспользовавшись слабой системой безопасности.

Громкое похищение в Бельгии

Также были похищены золотые и серебряные монеты. © TLM PHOTOGRAPHY.BE

Последнее громкое преступление года произошло в Бельгии. Ночью с 17 на 18 декабря воры проникли в музей "Последняя штаб-квартира Наполеона" вблизи Ватерлоо и вынесли несколько ценных экспонатов. Главной добычей стало золотое кольцо императора с пятью бриллиантами — реликвия, которую, по легенде, Наполеон потерял во время отступления после поражения.

Кольцо Наполеона

Напомним, "Телеграф" писал, что фото "грабителей" Лувра произвело фурор среди украинок. Платформа The Lamented распространила фотографии двух подозреваемых, якобы арестованных за ограбление драгоценностей Лувра. Как сообщали СМИ, на фото слева — Стефан Александр Долбашян из Флориды, однако это неточная информация. А мужчиной справа является актер Чейс Кроуфорд, прославившийся ролью Нейта Арчибальда в фильме "Сплетница".