Почему такие красивые? Фото "грабителей" Лувра вызвало фурор среди украинок
Один из мужчин на сатирическом фото подозреваемых — известный актер Чейс Кроуфорд
Недавно парижский Лувр обокрали — из него вынесли девять бесценных предметов из коллекции французских императоров. Они принадлежали императрице Евгении и другим членам этой семьи. Теперь в сети появилось фейковое фото возможных похитителей.
Платформа The Lamented распространила фотографии двух подозреваемых, якобы арестованных за ограбление драгоценностей Лувра. Как сообщало Arrests.org, на фото слева — Стефан Александр Долбашян из Флориды, однако это неточная информация. А мужчиной справа является актер Чейс Кроуфорд, который прославился ролью Нейта Арчибальда в фильме "Сплетница".
Несмотря на то, что на фото изображены реальные люди, оказалось, что они не причастны к ограблению Лувра. Нет никаких доказательств, что эти мужчины украли украшения из французского музея. Платформа The Lamented публикует вымышленный и сатирический контент. Сообщение о грабителях Лувра сопровождалось иронической подписью: "Двух подозреваемых арестовали по делу о краже драгоценностей Лувра. Домохозяйки по всей Франции поощряют грабителей украсть их драгоценности".
В то же время украинки поверили в настоящность фото. Многие женщины пошутили, что не против того, чтобы к ним пришли такие грабители. Они отметили красивую внешность мужчин на фото.
- "Я думаю у них будет много поклонниц".
- "Увидела фото грабителей. Пошла доставать все золото, которое есть".
- "Это что за кастинг в неделю моды?".
- "Симпатичные".
- "Почему грабители такие красивые?".
Ранее "Телеграф" рассказывал о мемах, которые сделали пользователи сети на фоне ограбления Лувра.