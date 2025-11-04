Почему такие красивые? Фото "грабителей" Лувра вызвало фурор среди украинок

Один из мужчин на сатирическом фото подозреваемых — известный актер Чейс Кроуфорд

Недавно парижский Лувр обокрали — из него вынесли девять бесценных предметов из коллекции французских императоров. Они принадлежали императрице Евгении и другим членам этой семьи. Теперь в сети появилось фейковое фото возможных похитителей.

Платформа The Lamented распространила фотографии двух подозреваемых, якобы арестованных за ограбление драгоценностей Лувра. Как сообщало Arrests.org, на фото слева — Стефан Александр Долбашян из Флориды, однако это неточная информация. А мужчиной справа является актер Чейс Кроуфорд, который прославился ролью Нейта Арчибальда в фильме "Сплетница".

Сатирическое фото грабителей, сгенерированное платформой The Lamented

Несмотря на то, что на фото изображены реальные люди, оказалось, что они не причастны к ограблению Лувра. Нет никаких доказательств, что эти мужчины украли украшения из французского музея. Платформа The Lamented публикует вымышленный и сатирический контент. Сообщение о грабителях Лувра сопровождалось иронической подписью: "Двух подозреваемых арестовали по делу о краже драгоценностей Лувра. Домохозяйки по всей Франции поощряют грабителей украсть их драгоценности".

В то же время украинки поверили в настоящность фото. Многие женщины пошутили, что не против того, чтобы к ним пришли такие грабители. Они отметили красивую внешность мужчин на фото.

"Я думаю у них будет много поклонниц".

"Увидела фото грабителей. Пошла доставать все золото, которое есть".

"Это что за кастинг в неделю моды?".

"Симпатичные".

"Почему грабители такие красивые?".

Так реагируют украинки на фейковые фотографии похитителей, скриншот из сети

Украинкам понравились мужчины на фото, скриншот из сети

Украинки пишут комплименты мужчинам на фото, скриншот из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал о мемах, которые сделали пользователи сети на фоне ограбления Лувра.