Ее покупали у знаменитости, а потом грабили подростки: как выглядит вилла экс-премьера Лазаренко, из-за которой он "сел"

Роскошный особняк Лазаренко в США стал его головной болью

В 1990-х годах Павел Лазаренко занимал должность премьер-министра Украины и оскандалился тем, что установил контроль над газовым рынком, повлекшее за собой серьезные убытки для страны. Впоследствии против него было открыто уголовное производство, но сам Лазаренко уже тогда был за океаном.

Еще перед побегом из Украины одиозный политик в 1998 году приобрел в США роскошный особняк в калифорнийском пригороде Новато за 6,75 миллиона долларов. Но уже по прибытию в Америку через несколько месяцев Лазаренко был арестован и попал в тюрьму.

Вилла, за которую Лазаренко "сел"

Поскольку средства на покупку особняка политик перевел из Швейцарии на офшорные счета на Багамах и Антигуа, то американский суд квалифицировал эту операцию как отмывание денег. Это стало одним из восьми эпизодов, по которым в 2006 году Лазаренко был признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы — плюс штраф в размере 10 миллионов долларов. Вышел экс-премьер на свободу в 2012 году.

Свежих фото Лазаренко в сети нет. Фото: zn.ua

Как выглядит вилла Лазаренко в США

Имение находится в пригороде Сан-Франциско, по адресу 100 Orbitz Lane. Примечательно, что на этой улице нет других домов. Ранее в этом доме жил знаменитый голливудский актер Эдди Мерфи, писал New York Times.

Особняк возвышается на плато и скрыт от чужих взглядов. Как сообщается на сайте недвижимости zillow, дом построен в 1991 году, а площадь участка занимает 17 акров (больше 68 тысяч м²). В описании говорится, что это 4-уровневый дом. Вокруг него установлен высокий забор с колючей проволокой:

Как сейчас выглядит вилла Лазаренко Как сейчас выглядит вилла Лазаренко Как сейчас выглядит вилла Лазаренко

В главном доме есть большая столовая, гостиная, зал с баром, комната отдыха, медиа-комната, библиотека, семейная комната, 6 спален, 6 ванных комнат, 2 туалета, кабинет и тренажерный зал.

Особняк в Новато, США. Фото: "Украинская правда" Особняк в Новато, США. Фото: "Украинская правда" Особняк в Новато, США. Фото: "Украинская правда"

Нижний уровень, куда можно попасть через зону бассейна, может похвастаться 1 гостевой спальней, 1 ванной комнатой, полностью оборудованной кухней. Также есть пристроенный домик у бассейна с двумя ванными комнатами. Есть 2 вертолетные площадки.

Обширная территория может похвастаться панорамным видом, зоной барбекю, открытым баром, теннисным кортом/баскетбольной площадкой, игровой площадкой и гаражом на 4 машины. Расположение всего в 40 минутах от Сан-Франциско.

Фото: Google Maps

Незваная вечеринка и кража Пикассо

27 мая 2012 года, когда Лазаренко отбывал наказание в тюрьме, американские подростки устроили там вечеринку, а после — ограбили: исчезла литография Пабло Пикассо ($30 000), драгоценные украшения, ноутбуки и другие ценные вещи. Молодые люди успели скрыться с "добычей".

Конфискация и нынешняя цена виллы

Известно, что в октябре 2013 года дом был конфискован властями США по решению суда. Спустя год недвижимость продали за приблизительно 5 млн долларов новым анонимным владельцам. Сейчас особняк оценивается в свыше 9 млн долларов, а предполагаемая арендная плата составляет более 8 тысяч долларов в месяц:

По последним данным, сейчас Лазаренко живет в округе Марин, через мост Золотые Ворота от Сан-Франциско, со своей второй женой Оксаной Циковой и тремя детьми. Также от первого брака у бывшего министра есть сын и дочери-близняшки. Вероятно, Леся и Екатерина Лазаренко живут в США до сих пор.