В Киеве задержали дерзкую преступницу, которая нападала на женщин и грабила их
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Женщина оказалась родом из Ивано-Франковска
В Голосеевском районе Киева орудовала дерзкая злоумышленница, которая средь бела дня совершила два преступления. Правоохранителям удалось оперативно установить ее личность и провести задержание.
Женщине инкриминируют грабеж и покушение на грабеж — ей грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.
Так, на столичных Теремках злоумышленница посреди улицы толкнула прохожую и выхватила у нее сумку с личными вещами. После этого она скрылась с места совершения преступления.
Спустя некоторое время женщина вновь вышла "на дело" — она зашла в один из киевских ресторанов и, когда одна из посетительниц собиралась оплатить счет, выхватила у нее из рук деньги и попыталась убежать. К счастью, сотрудники заведения молниеносно отреагировали на произошедшее и остановили преступницу. На место вызвали правоохранителей.
Как оказалось, преступления в столице совершала ранее не судимая 33-летняя уроженка Ивано-Франковска. Женщину доставили в райотдел и сообщили ей о подозрении в совершении грабежа и покушении на грабеж, совершенный в условиях военного положения.
На время следствия женщина будет находиться под стражей, ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина хладнокровно зарезал собственного брата, а труп выбросил на улицу. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.