В Киеве задержали дерзкую преступницу, которая нападала на женщин и грабила их

Женщина оказалась родом из Ивано-Франковска

В Голосеевском районе Киева орудовала дерзкая злоумышленница, которая средь бела дня совершила два преступления. Правоохранителям удалось оперативно установить ее личность и провести задержание.

Женщине инкриминируют грабеж и покушение на грабеж — ей грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, на столичных Теремках злоумышленница посреди улицы толкнула прохожую и выхватила у нее сумку с личными вещами. После этого она скрылась с места совершения преступления.

Спустя некоторое время женщина вновь вышла "на дело" — она зашла в один из киевских ресторанов и, когда одна из посетительниц собиралась оплатить счет, выхватила у нее из рук деньги и попыталась убежать. К счастью, сотрудники заведения молниеносно отреагировали на произошедшее и остановили преступницу. На место вызвали правоохранителей.

Преступницу задержали

Как оказалось, преступления в столице совершала ранее не судимая 33-летняя уроженка Ивано-Франковска. Женщину доставили в райотдел и сообщили ей о подозрении в совершении грабежа и покушении на грабеж, совершенный в условиях военного положения.

На время следствия женщина будет находиться под стражей, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленница орудовала на столичных Теремках

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина хладнокровно зарезал собственного брата, а труп выбросил на улицу. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.