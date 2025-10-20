Редчайшие бриллианты и жемчуг: как выглядят украшения, которые украли из Лувра (фото)

Преступники похитили девять бесценных предметов из коллекции французских императоров

В воскресенье, 19 октября, парижский Лувр стал жертвой дерзкого ограбления. Преступники похитили девять бесценных предметов из коллекции французских императоров – украшения, принадлежавшие императрице Евгении и другим членам императорской семьи.

Власти охарактеризовали ценность похищенных предметов как "неоценимую". Украденные драгоценности представляют собой настоящие шедевры ювелирного искусства XIX века. "Телеграф" узнал, что именно похитили из Лувра.

Жемчужная тиара императрицы Евгении

Это роскошная тиара была подарком будущего императора Наполеона III своей невесте по случаю их свадьбы в 1853 году. Тиару создал ювелир Александр-Габриэль Лемонье, использовав жемчужины, которые когда-то принадлежали императрице Марии Луизе, жене Наполеона I, и Марии Терезе, дочери Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Тиара украшенная 212 жемчужинами, 1998 бриллиантами и 992 бриллиантами.

Жемчужная тиара императрицы Евгении

После падения империи тиара была продана на аукционе французским правительством, в 1887 году ее приобрел принц Альберт из рода Турн-унд-Таксис. Последней владелицей из этой семьи была принцесса Глория, которая носила её на своей свадьбе в 1980 году. В 1992 году "Общество друзей Лувра" выкупило тиару примерно за миллион долларов.

Императрица Евгения в тиаре

Большой бриллиантовый бант императрицы Евгении

Эта впечатляющая брошь была создана в 1855 году личным ювелиром Евгении Франсуа Крамером, который также работал на Наполеона III. Брошь украшена 2634 бриллиантами и использовалась императрицей для украшения лифа её бальных платьев.

Большой бриллиантовый бант

Сначала эта драгоценность входила в состав бриллиантового пояса, представленного на парижской Всемирной выставке 1855 года. В 1864 году Евгения распорядилась разобрать пояс, сохранив лишь элемент с узлом и кисточками – брошь, инкрустированную бриллиантами весом около 140 карат. Лувр приобрел эту брошь в 2008 году.

Брошь-реликварий императрицы Евгении

Созданная в 1855 году Альфредом Бапстом, эта бриллиантовая брошь содержит особенные камни. Два крупных бриллианта в центре являются частью коллекции бриллиантов Мазарини, завещанных французской короне кардиналом в 1661 году. Брошь поступила в Лувр в 1887 году.

Брошь императрицы Евгении

Изумрудное ожерелье императрицы Марии-Луизы

Это роскошное ожерелье Наполеон подарил Марии-Луизе в день их свадьбы в 1810 году. Оно состоит из 32 изумрудов и 1138 бриллиантов.

Изумрудное ожерелье

В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. После смерти Марии-Луизы украшения остались у её родственников Габсбургов до 1950-х годов. В 2004 году Лувр приобрел украшения при содействии Фонда наследия и Общества друзей Лувра.

Сапфировая тиара королев Гортензии и Марии-Амели

Тиара состоит из 24 сапфиров и 1083 бриллиантов. Считается, что она была создана во времена Первой Французской империи, между 1804 и 1814 годами.

Сапфировая тиара

Украшение последовательно носили королева Гортензия (падчерица Наполеона), королева Мария-Амели (жена Луи-Филиппа I) и Изабелла Орлеанская.

Одна серьга и ожерелье из сапфирового парюра

Комплект изумрудных украшений, включающий диадему, ожерелье, серьги и гребень, создал ювелир Франсуа-Рено Нито по поручению Наполеона. Император подарил парюру своей будущей супруге Марии-Луизе Австрийской в марте 1810 года, накануне бракосочетания.

Похищенное колье

Ожерелье украшают 32 изумруда (в том числе 10 грушевидной формы) и 1138 бриллиантов, из них 874 бриллиантовой огранки и 264 — огранки "роза". Главный изумруд овальной формы массой 13,75 карата обработан восьмигранной огранкой.

Комплект серег

Также была украдена одна серьга из комплекта, принадлежавшего королевам Гортензии и Марии-Амели.

Корона императрицы Евгении

Воры пытались похитить и корону императрицы Евгении, но были вынуждены бросить её при появлении охраны. Корона была создана в 1855 году имперским ювелиром Александром-Габриэлем Лемонье.

Она никогда не использовалась в коронации — вместо этого была создана специально для экспозиции на Всемирной выставке в Париже вместе с аналогичной короной для императора Наполеона. Корона сделана из золота и украшена тысячами бриллиантов, а также 56 изумрудами — любимыми камнями Евгении. Позже она была найдена повреждённой неподалёку от музея.

Что известно сейчас

По данным Le Parisien, был обнаружен еще один похищенный предмет, но его название пока не уточняется. Самый крупный бриллиант коллекции музея — знаменитый "Регент" весом более 140 каратов – остался нетронутым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о проблемах с безопасностью в Лувре говорили давно. Как выяснилось, правоохранители отмахивались от вопроса безопасности знаменитого музея, где хранятся бесценные вещи.