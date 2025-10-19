О проблемах в Лувре предупреждали. Всплыли новые детали ограбления века

Безопасность Лувра была не на должном уровне

В воскресенье, 19 октября, в парижском Лувре во время открытия произошло ограбление. Неизвестные похитили драгоценности из коллекции Наполеона.

Теперь во Франции поднимают вопрос о том, как это вообще стало возможным, пишет Le Figaro. Как выяснилось, правоохранители отмахивались от вопроса безопасности знаменитого музея, где хранятся бесценные вещи.

В интервью TF1 министр культуры Франции Рашида Дати затронула "вопрос уязвимости музеев".

"В течение 40 лет мы не интересовались их безопасностью. Более того, президент Лувра два года назад обратился к префекту полиции с просьбой провести аудит безопасности", – вспомнила она, настаивая на необходимости "адаптации (музеев – ред.) к этой новой форме организованной преступности".

Парижский сенатор и советник Ян Броссат также высказался об организации безопасности Лувра, которая вызывает вопросы.

"16 июня музей был закрыт на несколько часов из-за забастовки сотрудников, которые предупреждали о нехватке персонала для обеспечения безопасности. Почему министр не услышал их предупреждения?" — возмутился он.

Что похитили в Лувре

По данным Le Parisien, были украдены девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы Евгении: ожерелье, брошь, тиара и другие.

Одна из драгоценностей, корона императрицы Евгении, украшенная 1354 бриллиантами, 1136 камнями розовой огранки и 56 изумрудами, была найдена сломанной на дороге.

Корона императрицы Евгении

Между тем самый крупный бриллиант коллекции, знаменитый "Регент" весом более 140 карат, не был украден. Сумма ущерба пока не разглашается.

Бриллиант "Регент"

Напомним, во Франции экоактивисты также продолжают терроризировать объекты культуры и после атаки на парижский Лувр и картину Леонардо да Винчи "Джоконда", нападению подвергся Лионский музей изобразительных искусств.