Замість Макрона — муляж: найзухваліші пограбування музеїв 2025 року

Дикі історії музейних крадіжок, від яких волосся стає дибом

Наприкінці грудня у Бельгії зловмисники викрали перстень Наполеона з п'ятьма діамантами прямо з музею. Це пограбування стало останнім гучним епізодом у цілій серії, які охопили музеї всього світу протягом 2025 року.

Румунський шолом, який зник безслідно

В Ассені пограбували музей Дрентс, де проходила виставка "Дакія — царство золота та срібла" / © скриншот з відео

Рік почався з гучного пограбування у Нідерландах. 25 січня близько четвертої ранку троє зловмисників підірвали вхідні двері Історичного музею Дренте в Ассені. За три хвилини вони винесли золоті артефакти на шість мільйонів євро. Охорона працювала лише вдень, решту часу музей покладався на сигналізацію.

У музеї якраз проходила виставка археологічних скарбів Румунії під назвою "Dacia: імперія золота та срібла". Закритися вона мала 26 січня – наступного дня після пограбування.

Зловмисники діяли цілеспрямовано і забрали лише кілька конкретних експонатів: три золоті браслети I століття до нашої ери та шолом Коцофенешті, оцінений у 4,3 мільйона євро. Цей артефакт V століття до нашої ери, виготовлений з електруму, був добре відомий з підручників румунської історії й важив понад пів кілограма. Його поверхню прикрашали сцени релігійних ритуалів даків.

Шолом Коцофенешті. / ЮНЕСКО

Історія шолома ще до потрапляння в музей була майже абсурдною: у 1920-х роках його випадково знайшла дитина в полі, деякий час використовували як іграшку, згодом — як поїлку для курей і навіть прикрасу курника. Частину артефакта при цьому втратили. Лише пізніше знахідку викупив купець, який усвідомив її справжню цінність.

Хоча підозрюваних у пограбуванні затримали, шолом так і не знайшли. За даними слідства, існує висока ймовірність, що його вже переплавили.

США: важкі скульптури, але легковажні мотиви

14 червня злочинці проникли на склад галереї образотворчого мистецтва Вінна Славіна в каліфорнійському Анахаймі. Вони могли обрати будь-які твори, але забрали дві масивні скульптури Деніела Вінна загальною вартістю понад два мільйони доларів. Одна з них важила майже три тонни, інша — близько тонни.

«Квантова механіка: Людина» сера Деніела Вінна

Менше ніж за тиждень після дзвінка місцевих жителів до поліції обидва твори виявили в покинутому трейлері. Мотиви злочину так і не з’ясували: за однією версією, скульптури могли викрасти на замовлення колекціонера, за іншою — намагалися здати їх на металобрухт, як це вже траплялося раніше з музейними експонатами у США.

«Ікар усередині» сера Деніела Вінна

Франція: халатність і серійні пограбування

У червні у Парижі активісти Greenpeace, переодягнені у форму музейних працівників, винесли з музею Гревен воскову фігуру Еммануеля Макрона. Замість неї вони залишили муляж, а саму статую встановили біля посольства Росії як знак протесту проти енергетичної співпраці. Про місцезнаходження експоната активісти повідомили поліцію самі.

Воскова статуя президента Франції Еммануеля Макрона. / Бенуа Тесьє/Reuters

Восени Францію накрила справжня хвиля пограбувань. У жовтні злодії проникли до Лувру за допомогою автопідйомника та винесли ювелірні прикраси з тисячами діамантів і десятками коштовних каменів. Попри затримання підозрюваних, викрадені речі так і не знайшли.

Викрадена тіара принцеси Євгенії

Як з’ясувалося згодом, правоохоронці відмахувалися від безпеки знаменитого музею, де зберігаються безцінні речі.

Лувр. Фото - Вікіпедія

Менш ніж за добу після цього пограбували Будинок Просвітництва Дені Дідро в Лангрі, а музей Жака Ширака в Саррані зазнав двох нападів упродовж 48 годин. Окремо у Мьялі злодій менш ніж за п’ять хвилин виніс із вітрини понад сотню золотих хрестів, повністю проігнорувавши срібні експонати.

Стародавній дзвін. Фото - christianophobie.fr

У французькому Бук-Бель-Ер місцева влада була впевнена, що старовинний дзвін XVIII століття через його вагу ніхто не ризикне красти. Проте злочинці не лише зняли його з дзвіниці, а й встигли продати як метал за символічні гроші.

Національний музей Адріана Дюбуше. Сайт Національного музею Адріана Дюбуше

У вересні з музею в Ліможі зникли предмети китайського фарфору XIV–XVIII століть загальною вартістю 6,5 мільйона євро. Злочинців не знайшли.

Того ж місяця в Парижі з Національного музею природознавства викрали шість кілограмів золотих самородків, серед яких були унікальні історичні експонати. Підозрювану затримали в Барселоні, але частину золота вона встигла переплавити.

Серія пограбувань музеїв сколихнула світ — від Єгипту до Бразилії

Браслет фараона Аменемопета

У Каїрі зник золотий браслет фараона Аменемопета — його викрав і продав співробітник музею, а прикрасу згодом переплавили. У Великій Британії зі сховища Брістольського музею винесли сотні різнорідних експонатів, а інвентаризація втрат тривала майже місяць.

Літографія Анрі Матісса

Пограбування також відбувалися у Вельсі, США, Сирії та Норвегії. У Бразилії озброєні грабіжники винесли з бібліотеки Маріо де Андраде графіку Анрі Матісса та роботи Кандідо Портінарі, скориставшись слабкою системою безпеки.

Гучне викрадення в Бельгії

Також було викрадено золоті та срібні монети. © TLM PHOTOGRAPHY.BE

Останній гучний злочин року стався в Бельгії. Уночі з 17 на 18 грудня злодії проникли до музею "Остання штаб-квартира Наполеона" поблизу Ватерлоо й винесли кілька цінних експонатів. Головною здобиччю стала золота каблучка імператора з п’ятьма діамантами — реліквія, яку, за легендою, Наполеон утратив під час відступу після поразки.

Каблучка Наполеона

