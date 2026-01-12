Протесты в Иране: количество погибших превысило 500 человек, Трамп готовится вмешаться (фото и видео)

Митинги в поддержку иранских протестов проходят в разных странах

В Иране продолжаются протесты, известно уже о 490 погибших протестующих и 48 сотрудниках служб безопасности. Наследный принц Реза Пахлави, проживающий в США, призвал иранцев продолжить демонстрации и пообещал, что "международная поддержка скоро прибудет".

Что нужно знать:

Жители Ирана вышли на улицы 28 декабря, с того дня демонстрации не прекращаются

Власти пытаются жестко подавить их, однако протесты только набирают обороты

Трамп поддерживает народ Ирана и рассматривает разные способы помощи протестующим

Такие цифры называет правозащитная группа HRANA на основании данных, полученных от активистов в Иране и за его пределами. Кроме того, за две недели протестов арестовано более 10 600 человек.

Трамп рассматривает военные удары для помощи участникам протестов

Американский чиновник сообщил изданию, что президент США Дональд Трамп планирует 13 января встретиться со старшими советниками, чтобы обсудить варианты действий по Ирану. По данным СМИ, среди вариантов есть военные удары, использование секретного кибероружия, расширение санкций и оказание онлайн-помощи антиправительственным источникам.

Протесты в Иране

Трамп заявил, что поддерживает связь с лидерами иранской оппозиции. Он добавил, что лидеры Ирана звонили по телефону ему и хотят переговоров, и он может с ними поговорить.

Журналист спросил Трампа, беспокоят ли его заявления властей Ирана, что если США нанесет удары по стране, они будут рассматривать военные и коммерческие базы США как законные цели. Глава Штатов ответил, что в этом случае Иран ждут беспрецедентные удары.

Если они это сделают, мы нанесем им удары на уровне, которого они никогда раньше не испытывали. Они даже не поверят. У меня есть очень веские варианты. Итак, я имею в виду, если они это сделают, это встретится очень, очень мощной силой Дональд Трамп

Сенатор призвал Трампа физически ликвидировать руководство Ирана

Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News призвал Трампа ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он подчеркнул, что глава США считает победу протестующих единственным путем к переменам в Иране.

Это Гитлер нашего времени (Али Хаменеи – ред.). Это религиозный нацист. Это ужасный человек. Ему пора уйти. Народ хочет, чтобы он ушел… Дональд Трамп говорит, что лучший способ сделать Иран снова великим – это чтобы протестующие победили, а режим упал… На вашем месте, господин президент, я бы убил руководство, которое убивает людей. Это нужно остановить, – сказал Грэм

Наследный принц призвал протестующих не останавливаться

Наследный принц Реза Пахлави, проживающий в США, активно поддерживает протесты в Иране (именно в результате свержения власти его отца к власти пришла действующая религиозная власть). Он обратился к нации и высказал убеждение, что Иран находится на пороге освобождения от Исламской Республики.

Массовый флешмоб женщин Ирана против власти

В обращении, которое Пахлави обнародовал в сети Х, он написал, что через массовые демонстрации по всей стране иранцы пошатнули основы нелегитимной Исламской Республики. Наследный принц объявил "новый этап национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возобновления нашего любимого Ирана".

Он призвал людей захватывать и удерживать центральные улицы иранских городов. Чиновников и силовиков Пахлави призывает присоединиться к протестам.

Сотрудники государственных учреждений, а также члены вооруженных сил и сил безопасности имеют выбор: стать на сторону народа и быть союзниками нации или выбрать соучастие в убийстве народа — и нести на себе вечный стыд и порицание нации, — говорится в обращении.

Пахлави добавил, что все посольства и консульства Ирана по всему миру теперь принадлежат иранскому народу. "Пора украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного флага Исламской Республики", отметил он. Пахлави подчеркнул, что "международная поддержка скоро прибудет" и призвал иранцев ждать его последующих сообщений.

Реза Пахлави в программе Fox News Sunday Morning Futures заявил о готовности вернуться в Иран, чтобы содействовать проведению свободных выборов. Он добавил "я знаю, что иранцы готовы умереть за это дело (освобождение от Исламской Республики), и я тоже".

Протесты в Иране – что известно

Протесты начались 28 декабря в ответ на стремительный рост цен. Однако очень быстро они переросли в восстание против религиозных правителей, управлявших страной со времен Исламской революции 1979 года.

Митингующие призывают к свержению духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и восстановление монархии во главе с шахом (Пахлави — сын последнего шаха Ирана).

После того как Иран был провозглашен исламским государством, в стране царит жесткий политический строй, женщины практически бесправны. Каждый десятый житель страны живет на грани бедности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жил Иран до 1979 года. Страна быстро развивалась, граждане, в том числе женщины, имели права и свободы.