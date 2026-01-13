У Трампа случился припадок? Что на самом деле произошло с президентом США (видео)

Глава Белого дома постоянно заставляет говорить о себе

Во вторник, 13 января, президент США Дональд Трамп странно повел себя во время выступления в Белом доме. Во время спича он начал издавать необычные звуки и наклонил голову влево.

Очевидно, в нем взял верх шоумен. Соответствующее видео публикует Clash Report.

Некоторые подумали, что это был приступ кашля или першение в горле, поскольку подобное с ним случилось в октябре 2020 во время телефонного интервью в прямом эфире, когда он сам себя прервал, чтобы прочистить горло. Однако тот случай был совершенно другим.

Как выяснилось, сегодня Дональд Трамп сознательно пародировал кашель своего предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена. Не секрет, что действующий президент не может провести ни одного выступления, чтобы не раскритиковать Байдена.

Чаще всего он повторяет тезис о том, что если бы был президентом в то время, чего-то плохого бы не случилось. В основном это касается вторжения России в Украину.

Инцидент не остался не замеченным общественностью. Интернет-пользователи выдвигали различные версии неожиданной выходки Трампа.

Англоязычные комментаторы писали:

– Боже, иногда я просто обожаю этого парня.

– Флешбек о маленькой девочке на острове Эпштейна.

– В нём проявились джинны.

– Проявление судорог.

– Ох, ну и большой ребёнок.

Ранее Трамп удивил своим поведением во время выступления перед конгрессменами-демократами. Президент США эмоционально жестикулируя, спародировал женщин-спортсменок, занимающихся тяжелой атлетикой, и показал, как легко трансгендерные спортсмены побеждают их.