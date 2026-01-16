Лукашенко начал срочную проверку армии. Эксперт оценил риски для Украины

Бывший сотрудник СБУ уверен, что Минск не пойдет войной на нашу страну

Беларусь начала масштабную проверку своих Вооруженных Сил с учетом российского опыта войны против Украины и его внедрения в войска. Эксперт оценил, представляет ли это угрозу для Украины.

Что нужно знать:

Проверка будет комплексной и поэтапной

Первым инспектируют одно из крупнейших подразделений, где хранится разная военная техника

По мнению Ивана Ступака, это не угрожает Украине по нескольким причинам

Своим мнением по этому вопросу с "Телеграфом" поделился бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он считает, что уровень угрозы от проверки белорусской армии — "приблизительно около отметки 0".

Ступак привел пять аргументов: первый – немногочисленность армии Беларуси. Она составляет всего 48 тысяч военнослужащих. Для сравнения: Покровск и агломерацию штурмуют 170 тысяч.

Лукашенко действительно не хочет войны (боится), поскольку есть риск, что собственный народ сможет его перевернуть, поэтому лучше остаться в текущем статусе, — привел Ступак вторую причину

Третий момент, почему это не угрожает нам — развитие беспилотных технологий в украинской армии. По словам эксперта, Лукашенко понимает, что вся территория РБ с юга на север и с запада на восток – 500 км.

Для украинских дронов это вообще ни о чем, — отметил Ступак

Кроме этого, Беларусь, по мнению эксперта, не станет военным образом угрожать Украине и из-за риска, что в этом случае ее НПЗ будут разрушены. Это создало бы большие проблемы для экономики страны.

В случае гипотетического вторжения РБ в Украину все два белорусских НПЗ (Мозырь и Новополоцк) будут разрушены до конца суток и, соответственно, вся экономика страны будет на коленях, — пояснил Ступак.

В РБ понимают, что технологически и по опыту они точно проигрывают Украине и РФ. Беларусь пытается хоть как-то поднять уровень своей армии.

Поэтому думаю, что на эти учения не следует обращать внимания. Они пытаются получить хоть какой-то опыт этой войны, потому что чувствуют себя хромой уткой на фоне нас и РФ, — резюмировал Иван Ступак.

Масштабная проверка Вооруженных Сил Беларуси – что известно

Проверку проводят по распоряжению главы Беларуси Александра Лукашенко, пишет "Белта". Первой проверяется воинская часть технического обеспечения — одна из крупнейших воинских частей, где хранятся образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

Проверка Вооруженных Сил РБ

Проверка началась внезапно

Подробности рассказал государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. По его словам, проверку проводят с учетом опыта РФ в войне против Украины. Среди прочего, говорит он, проверят охрану воинских частей и противодействие современным средствам поражения, в частности, беспилотникам.

