Путину говорили пустить "Орешник" на Банковую: Лукашенко сделал ряд заявлений о переговорах, Трампе и не только

Не обошел белорусский политик и переговоры РФ и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений. Его высказывания охватили как оценку встречи президентов США и России на Аляске, так и возможность предстоящих переговоров по Украине.

Об этом пишут местные СМИ. Среди тезисов — возможный удар по резиденции Зеленского.

"Трамп сыграл свою роль отлично"

Политик отрицает расхожее мнение о том, что президент США Дональд Трамп "проиграл" встречу. По его словам, ожидать конкретных результатов было бы ошибкой, ведь переговоры не являлись прямым диалогом между сторонами войны. Глава Белого дома выступал в роли посредника, цель которого заключалась в том, чтобы понять позицию России, а не добиться немедленного соглашения.

"Чего упрекать Трампа в том, что он не привез конкретных результатов?", – сказал Лукашенко.

Он объяснил, что конкретику мог озвучить только лидер Кремля Владимир Путин, однако он избрал дипломатический подход и не делал жестких заявлений. Поэтому роль Трампа заключалась в выявлении намерений и позиций, а не в подписании соглашений.

Белорусский президент добавил, что Трамп превзошел ожидания, отлично справившись с задачей посредника.

Но Трамп меня удивил. Он отлично сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям. Александр Лукашенко

Мог быть удар по Банковой?

Журналисты также раскрыли интересные подробности переговоров президентов РФ и Беларуси, ранее не попадавших в медиапространство. Например, обсуждались предложения по отдельным инициативам "ударить по Банковой". Отметим, что речь идет об улице в Киеве, на которой находится администрация президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, как рассказал Лукашенко, Путин четко отверг эти варианты, заявив: "ни в коем случае".

О переговорах в Минске

Белорусский президент заявил, что пока не стремится организовывать переговоры России и Украины в Минске. В то же время он добавил, что, если возникнет такая потребность, Беларусь готова взять на себя эту роль.

"У меня нет желания организовывать переговоры по Украине в Минске, но если нужно — все сделаем", — подчеркнул Лукашенко.

