Армия не защитит Лукашенко? Что в Раде думают о "рейде" ВСУ в Беларусь

Вооруженные силы республики не готовы к сопротивлению

Одним из неожиданных ударов ВСУ по РФ мог бы стать "рейд" небольшого подразделения на территорию Беларуси как вассала Российской империи, после чего вооруженные силы республики сложат оружие. Ведь режим диктатора Александра Лукашенко держится не на них, а на поддержке российских военных.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", сопредседатель объединения "За деколонизацию России" Олег Дунда. Он объяснил, откуда у него такая уверенность и почему в Москве "подгорало" от такой идеи.

По его мнению, подобная нервная реакция Кремля свидетельствует о том, что там считают Беларусь частью Российской империи. И де-факто так оно и есть.

— Беларусь — это что-то вроде Чечни с назначенным лидером, который полностью зависит от метрополии. Они рассматривают Беларусь как важную для себя часть, эдакий военный плацдарм и площадку для влияния на Европу, — говорит нардеп.

Он напомнил недавний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", фактически нанесенный по Беларуси.

— Беларусь как территория полностью зависит от двух факторов: переработки нефти (которую они получают по нефтепроводу "Дружба") и калийных удобрений. Если один из этих элементов вылетает, то там начинаются очень плохие дела. Соответственно, наши удары по нефтепроводу "Дружба" фактически бьют по Беларуси. Это аналог захода маленьких групп в Беларусь, — объяснил "деколонизатор".

По его словам, белорусской армии не существует, а есть небольшие полицейские силы под названием "Белорусские вооруженные силы".

— Более того, у Лукашенко там нет никакой поддержки вообще (это мы видели в 2020 году). А любая армия — это часть общества. Кроме того, есть небольшая особенность белорусского менталитета: они не готовы к вооруженной защите.

В ситуации кризиса они выберут путь несопротивления, а не вооруженную защиту. Уже не говоря о защите Лукашенко. Поэтому режим Лукашенко держится на российских штыках, а своих штыков (кроме криминальной и политической полиции) у него нет, — подытожил Олег Дунда.

