Лукашенко снова пригрозил ядерной войной. Что встревожило белорусского "голубя мира"

Друг Путина снова подал голос, чтобы помешать Украине получить необходимое оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о ядерной войне. Он прибег к этому аргументу, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, выразившего готовность передать Украине мощные американские ракеты Tomahawk, не делать этого.

Что нужно знать:

Лукашенко снова запугивает "ядеркой", если все будет не так, как желает Путин

Глава Кремля, по словам главы Беларуси, якобы стремится к миру

Украина может исчезнуть как независимое государство, если война не прекратится сейчас, грозится Лукашенко

Слова Лукашенко цитирует белорусский Telegram-канал "Пул Первого". Глава Беларуси традиционно попытался оправдать своего друга, российского лидера Владимира Путина.

Путин якобы хочет мира

Последние мои встречи с президентом России как раз говорят о том, что россияне, руководство России нацелены на то, чтобы установить мир. Никакие "Томагавки" вопроса не решат! Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский Александр Лукашенко

О возможном участии Беларуси в миротворческих усилиях

Лукашенко добавил, что если в США хотят прекратить войну России против Украины (которую он, вслед за Путиным, называет "конфликт в Украине"), и видят в этом урегулировании "какую-то небольшую нашу роль", Беларусь готова присоединиться. Он добавил, что позиция его страны — "мир и только мир".

Лукашенко и Путин

Лукашенко запугивает исчезновением Украины, если война будет продолжаться

Самопровозглашенный президент Беларуси, который фактически является марионеткой в руках Путина и ничего не решает в своей стране, лицемерно говорит, что якобы хочет видеть Украину независимой. Если войну не остановить сейчас, Украина, запугивает Лукашенко, якобы потеряет суверенность.

Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. Иначе исчезнет это независимое суверенное государство, — заявил Лукашенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лукашенко после недавней встречи с Путиным заговорил о "хорошем предложении мира". Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по его словам, "надо только согласиться" и "успокоиться".