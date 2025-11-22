Лукашенко помиловал украинцев после договоренностей с Трампом: кого освободили

Минск сообщает об освобождении 31 украинца, но список помилованных не разглашается. Кого сейчас удерживает белорусский режим

В Беларуси заявили о помиловании и передаче Украине 31 гражданина, которых, по словам белорусских властей, освободили "по решению" Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, передача украинцев "происходит в эти минуты". Кто именно входит в список освобожденных — не разглашается. Координационный штаб подтверждает возвращение гражданских лиц, содержащихся на территории Республики Беларусь.

Украинцы уже в родной стране

Освобожденные украинцы были осуждены на сроки от 2 до 11 лет. Среди них младшая 18-летняя девушка, самый старший — 58-летний мужчина, есть люди с тяжелыми болезнями, в частности онкологией. Они получат медицинскую помощь и реабилитацию.

И Украина, и Белоруссия отметили, что обмен состоялся при содействии США и президента Дональда Трампа.

Кого удерживает Беларусь

По данным портала "Смена", с 2020 года белорусский режим заключил в тюрьму по меньшей мере 15 украинцев за "агентурную деятельность", шпионаж, участие в протестах и критику Лукашенко. Среди них: Сергей Бойко – за "агентурную деятельность", Юрий Бондаренко – 1,5 года колонии за оскорбление Лукашенко, Вячеслав Бородий – 10 лет за диверсионную деятельность, Лидия Грук – обвинение в "терроризме", Сергей и Павел Кабарчуки – по 20 лет колонии, Александр Котович.

У Лидии Грук и ее мужа Евгения — четверо несовершеннолетних детей

Среди обвиняемых были и несовершеннолетние — 16-летнюю Марию Мисюк обвинили в создании "террористической ячейки". Неизвестно, осудили ли ее.

Мария Мисюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Беларуси заявили о готовности направить миротворцев в Украину. Напомним, эта страна поддержала агрессию РФ и предоставляла плацдарм для нападения на Украину.