Лукашенко почав термінову перевірку армії. Експерт оцінив ризики для України

Колишній співробітник СБУ впевнений, що Мінськ не піде війною на нашу країну

Білорусь почала масштабну перевірку своїх Збройних Сил з урахуванням російського досвіду війни проти України та для його впровадження у війська. Експерт оцінив, чи становить це загрозу для України.

Що треба знати:

Перевірка буде комплексною та включатиме кілька етапів

Першим інспектують один з найбільших підрозділів, де зберігається різна військова техніка

На думку Івана Ступака, це не загрожує Україні з кількох причин

Своєю думкою з цього питання з "Телеграфом" поділився колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він вважає, що рівень загрози від перевірки білоруської армії — "приблизно біля позначки 0".

Ступак навів п'ять аргументів: перший — нечисленність армії Білорусі. Вона складає всього 48 тисяч військовослужбовців. Для порівняння: Покровськ та агломерацію штурмують 170 тисяч.

Лукашенко дійсно не хоче війни (боїться), оскільки є ризик, що власний народ зможе його перевернути, тому краще залишитися в поточному статусі, — навів Ступак другу причину

Третій момент, чому це не є загрозливим для нас — розвиток безпілотних технологій в українській армії. За словами експерта, Лукашенко розуміє, що вся територія РБ з півдня на північ та з заходу на схід — 500 км.

Для українських дронів це взагалі ні про що, — зазначив Ступак

Крім цього, Білорусь, на думку експерта, не стане військовим чином загрожувати Україні й через ризик, що у цьому випадку її НПЗ буде зруйновано. Це створило б великі проблеми для економіки країни.

У випадку гіпотетичного вторгнення РБ в Україну всі два білоруські НПЗ (Мозирь та Новополоцьк) будуть зруйновані до кінця доби і відповідно вся економіка країни буде на колінах, — пояснив Ступак

В РБ розуміють, що технологічно та за досвідом вони точно програють Україні та РФ. Білорусь намагається хоч якось підняти рівень своєї армії.

Тому думаю, що на ці навчання не треба звертати уваги. Вони намагаються отримати хоч якийсь досвід від цієї війни, бо відчувають себе кульгавою качкою на фоні нас та РФ, — резюмував Іван Ступак

Масштабна перевірка Збройних Сил Білорусі — що відомо

Перевірку проводять за розпорядження глави Білорусі Олександра Лукашенка, пише "Белта". Першою перевіряється військова частина технічного забезпечення — одна із найбільших військових частин, де стоять на зберіганні зразки бронетанкового озброєння та військової техніки.

Перевірка Збройних сил РБ

Перевірка почалася раптово

Подробиці розповів державний секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. За його словами, перевірку проводять, враховуючи досвід РФ у війні проти України. Серед іншого, каже він, перевірять охорону військових частин та протидію сучасним засобам ураження, зокрема безпілотникам.

Як розповідав "Телеграф", восени Лукашенко знову пригрозив ядерною війною. Що його розізлило.