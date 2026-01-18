Ходит по следам Черчилля: о работе Трампа на Россию заговорил неожиданный инсайдер

"Главный мышелов" Британии внезапно высказался о главе Белого дома

В сети снова заговорили о том, что президент США Дональд Трамп может быть российским агентом.

Необычно то, что такая публикация появилась в аккаунте Larry the Cat в соцсети Х.

"Я не утверждаю, что Трамп — российский агент, просто не могу представить, чтобы он делал что-то иначе, если бы это было так", – говорится в публикации.

Один из пользователей опубликовал фото февральской встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете с надписью "Это абьюз". Для сравнения тут же разместили изображение дружеского рукопожатия американского лидера с главой России Владимиром Путиным.

В комментариях также отмечали, что столь интересная гипотеза может соответствовать действительности.

"Подхалимство Трампа перед Путиным, саботаж Украины и повторение кремлевской пропаганды — неотличимо от тактики российского агента. Компрометация, идиотизм или и то, и другое: абсолютно дисквалифицирует. Позор",

Ради объективности отметим, что под публикацией были и другие мнения. Например, такие: "Вы думаете, что предотвращение поставок венесуэльской нефти в Россию выгодно Путину?"

Кандидат исторических наук, публицист, блоггер Андрей Плахонин разместил на своей Facebook-странице скриншот публикации Larry the Cat, добавив, что "главный мышелов" резиденции британского премьера один из самых информированных котов в мире.

Уже под этим постом отметили, что не зря он ходит по тому самому подземныму ходу, которым во время войны пользовался еще Уинстон Черчилль, в министерство, где внимательно слушает все доклады разведслужбы его королевского величества.

Также комментаторы вспомнили, что первым якобы такое предположение в августе 2025 года выдвинул президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза. Он отметил, что Трамп сейчас действует как "российский агент", отдавая предпочтение Москве в войне против Украины.

Кто такой Larry the Cat

Кот по кличке Ларри – реально животное, с 2011 года живущее в официальной резиденции премьер-министра Великобритании по адресу: Даунинг-стрит, 10. Пушистик носит официальное звание "Chief Mouser to the Cabinet Office" — главный мышелов Канцелярии Кабинета министров (официальный "ловец мышей" резиденции).

Кот Ларри

Это звание отражает историческую должность, которую занимали коты в правительственном здании на протяжении десятилетий, но Ларри стал первым получившим официально признанный титул.

Существует неофициальный аккаунт в X под ником @Number10cat, который публикует преимущественнно шуточные и сатирические записи, связанные с британской политикой и премьерами, "от имени" Ларри.

Ранее ChatGPT не нашел юридического подтверждения того, что Трамп может быть российским агентом. Более того, связи Трампа и его команды с Кремлем неоднократно становились предметом расследования и прямых доказательств сговора не было установлено. Также действия Трампа в 2019 году расследовало ФБР.