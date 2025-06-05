Укр

Трамп действительно агент России? Искусственный интеллект оценил вероятность

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
548
Трамп может бессознательно действовать под влиянием Кремля Новость обновлена 05 июня 2025, 13:15
Трамп может бессознательно действовать под влиянием Кремля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вопрос, почему Трамп столь благосклонен к России, встает все чаще

Приверженность президента США Дональда Трампа к России и ее лидеру вызывает немало вопросов. Пока эксперты считают, что это из-за того, что РФ была сильным игроком много лет, одновременно ведутся дискуссии или нет Трамп скрытым российским агентом. Эти разговоры оживились на фоне последнего разговора Трампа с Владимиром Путиным, когда последний жаловался ему на удары по российским аэродромам.

"Телеграф" попросил ChatGPT проанализировать такую возможность. Искусственный интеллект не нашел юридического подтверждения такой возможности. Более того, связи Трампа и его команды с Кремлем неоднократно становились предметом расследования. В частности, вмешательство России в выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показало, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы, а кампания Трампа имела немало контактов с представителями Москвы. Но прямых доказательств сговора не было установлено. Также действия Трампа в 2019 году расследовало ФБР.

ChatGPT оценил возможность того, что Трамп – агент Кремля.
ChatGPT оценил возможность того, что Трамп – агент Кремля.
История расследований вопроса связей Трампа с Кремлем
История расследований вопроса связей Трампа с Кремлем
Трамп агент Кремля или нет
Поведение Трампа вызывает вопросы

Критики Трампа часто считают его поведение слишком снисходительным к Кремлю и выгодным РФ. По мнению ИИ, Трамп наряд является сознательным агентом ГРУ или ФСБ (вероятность 1-3%). Большая возможность того, что РФ имеет компромат или влияние — 10-15%. Еще больше вероятность, что он может действовать или действовал в прошлом в интересах России из-за личной выгоды или совпадения целей (20–30%). Наиболее реальный вариант, по мнению ChatGPT, использование Россией Трампа в своих интересах без прямого контроля – 50-60%.

Оценка вероятности отношений Трампа и РФ
Оценка вероятности отношений Трампа и РФ

Если оценивать шире, то вероятность того, что Трамп работает по указаниям — до 10%, тогда я неосведомленное сотрудничество или манипуляции имеют вероятность до 40%. Воздействовать РФ может разным образом.

Оценка вероятности, что Трамп агент РФ
Подозрения – не доказаны
Почему Трамп может действовать в интересах России – инфографика.
Почему Трамп может действовать в интересах России

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп до сих пор испытывает определенную привязанность к Путину, несмотря на разочарование в его действиях. К Зеленскому он относится по-другому.

Теги:
#Кремль #Россия #Дональд Трамп #ИИ #ChatGPT