Вопрос, почему Трамп столь благосклонен к России, встает все чаще

Приверженность президента США Дональда Трампа к России и ее лидеру вызывает немало вопросов. Пока эксперты считают, что это из-за того, что РФ была сильным игроком много лет, одновременно ведутся дискуссии или нет Трамп скрытым российским агентом. Эти разговоры оживились на фоне последнего разговора Трампа с Владимиром Путиным, когда последний жаловался ему на удары по российским аэродромам.

"Телеграф" попросил ChatGPT проанализировать такую возможность. Искусственный интеллект не нашел юридического подтверждения такой возможности. Более того, связи Трампа и его команды с Кремлем неоднократно становились предметом расследования. В частности, вмешательство России в выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показало, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы, а кампания Трампа имела немало контактов с представителями Москвы. Но прямых доказательств сговора не было установлено. Также действия Трампа в 2019 году расследовало ФБР.

ChatGPT оценил возможность того, что Трамп – агент Кремля.

История расследований вопроса связей Трампа с Кремлем

Поведение Трампа вызывает вопросы

Критики Трампа часто считают его поведение слишком снисходительным к Кремлю и выгодным РФ. По мнению ИИ, Трамп наряд является сознательным агентом ГРУ или ФСБ (вероятность 1-3%). Большая возможность того, что РФ имеет компромат или влияние — 10-15%. Еще больше вероятность, что он может действовать или действовал в прошлом в интересах России из-за личной выгоды или совпадения целей (20–30%). Наиболее реальный вариант, по мнению ChatGPT, использование Россией Трампа в своих интересах без прямого контроля – 50-60%.

Оценка вероятности отношений Трампа и РФ

Если оценивать шире, то вероятность того, что Трамп работает по указаниям — до 10%, тогда я неосведомленное сотрудничество или манипуляции имеют вероятность до 40%. Воздействовать РФ может разным образом.

Подозрения – не доказаны

Почему Трамп может действовать в интересах России

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп до сих пор испытывает определенную привязанность к Путину, несмотря на разочарование в его действиях. К Зеленскому он относится по-другому.