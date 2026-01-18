Ходить слідами Черчілля: про роботу Трампа на Росію заговорив несподіваний інсайдер

"Головний мишолов" Британії раптово висловився про главу Білого дому

У мережі знову заговорили, що президент США Дональд Трамп може бути російським агентом.

Незвичайно те, що така публікація з’явилася в обліковому записі Larry the Cat у соцмережі Х.

"Я не стверджую, що Трамп — російський агент, просто не можу уявити, щоб він робив щось інакше, якби це було так", — йдеться у публікації.

Один із користувачів опублікував фото лютневої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті з написом "Це аб’юз". Для порівняння тут же розмістили зображення дружнього рукостискання американського лідера з главою Росії Володимиром Путіним.

У коментарях також зазначали, що така цікава гіпотеза може відповідати дійсності.

"Підхалимство Трампа перед Путіним, саботаж України та повторення кремлівської пропаганди — неможна відрізнити від тактики російського агента. Компрометація, ідіотизм чи й те, й інше: абсолютно дискваліфікує. Ганьба", — написав інший коментатор.

Заради об’єктивності зазначимо, що під публікацією були інші думки. Наприклад, такі: "Ви думаєте, що запобігання постачанню венесуельської нафти в Росію вигідне Путіну?"

Кандидат історичних наук, публіцист, блогер Андрій Плахонін розмістив на своїй Facebook-сторінці скріншот публікації Larry the Cat, додавши, що "головний мишолов" резиденції британського прем’єра є одним із найінформованіших котів у світі.

Вже під цім дописом зазначили, що не дарма він ходить тим самим підземним ходом, яким під час війни користувався ще Вінстон Черчілль, до міністерства, де уважно слухає всі доповіді розвідслужби його королівської величності.

Також коментатори згадали, що першим нібито таке припущення у серпні 2025 року висунув президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза. Він зазначив, що Трамп зараз діє як "російський агент", віддаючи перевагу Москві у війні проти України.

Хто такий Larry the Cat

Кіт на прізвисько Ларрі — реально тварина, яка з 2011 року живе в офіційній резиденції прем’єр-міністра Великобританії за адресою: Даунінг-стріт, 10. Пушистик носить офіційне звання "Chief Mouser to the Cabinet Office" — головний мишолов Канцелярії Кабінету міністрів.

Кіт Ларрі

Це звання відображає історичну посаду, яку обіймали коти в урядовій будівлі протягом десятиліть, але Ларрі став першим, хто отримав офіційно визнаний титул.

Існує неофіційний обліковий запис у X під ніком @Number10cat, який публікує переважно жартівливі та сатиричні записи, пов’язані з британською політикою та прем’єрами, "від імені" Ларрі.

Раніше ChatGPT не знайшов юридичного підтвердження того, що Трамп може бути російським агентом. Більше того, зв’язки Трампа та його команди з Кремлем неодноразово ставали предметом розслідування та прямих доказів змови не було встановлено. Також дії Трампа у 2019 році розслідувало ФБР.