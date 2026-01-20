Дело не в стиле: Макрон объяснил, почему теперь появляется на публике в необычном образе (фото, видео)

Французский лидер вновь привлёк к себе внимание

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на Мировом экономическом форуме в Давосе в необычном образе — в солнцезащитных очках. До этого он появлялся на публике с окровавленным глазом.

Что нужно знать:

Накануне внешний вид Макрона уже привлек внимание из-за видимых изменений в области глаза.

Краснота в глазу связана с лопнувшим капилляром

В Елисейском дворце заверяли, что состояние не представляет угрозы для здоровья

Соответствующая трансляция велась на сайте мероприятия. На видео можно заметить, что официальный стиль одежды сегодня дополняют очки, которые обычно Макрон не носит во время выступлений.

Однако стоит добавить, что ранее на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии, Макрон появился в солнцезащитных очках с синими линзами. Он пояснил это следующим образом:

"Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим", — рассказывал он.

Эмманюэль Макрон / Скриншот

До этого, 15 января, Макрон появился на публике с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Тогда он выступал перед военными во французском городе Истр.

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Вероятно, Макрон понимал, что такая деталь в его внешности не останется незамеченной, поэтому попытался отшутиться с отсылкой на "глаз тигра", пишет EADaily. Также он заявил, что это совершенно безобидно и не стоит волноваться за него.

По информации газеты Le Parisien, в Елисейском дворце успокоили из-за весьма специфического внешнего вида Макрона:

"Это просто небольшой кровеносный сосуд в кровоточивом глазу. Это абсолютно безвредно", — говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети строят догадки об "избитом" Макроне с покрасневшим глазом.