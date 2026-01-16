Укр

"Брижит нанесла ему левый хук": в сети строят догадки об "избитом" Макроне с покрасневшим глазом (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эммануэль и Брижит Макрон поженились в 2007 году Новость обновлена 16 января 2026, 12:29
Эммануэль и Брижит Макрон поженились в 2007 году. Фото Getty Images

Президент Франции удивил пользователей, появившись на публике с покрасневшим глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон переполошил соцсети, появившись на публике с поврежденным правым глазом. Он у него заплыл кровью, как будто от лопнувшего капилляра. В таком виде политик появился на военной авиабазе Истр и выступал перед военными.

Конечно, Макрон понимал, что такая деталь в его внешности не останется незамеченной, поэтому попытался отшутиться с отсылкой на "глаз тигра", пишет EADaily. Также он заявил, что это совершенно безобидно и не стоит волноваться за него.

Эммануэль Макрон с покрасневшим глазом
Эммануэль Макрон с покрасневшим глазом. Фото: Getty Images

Тем временем в соцсетях началось бурное обсуждение "подбитого" глаза Макрона. Пользователи тут же начали строить догадки, что избила мужа Брижит Макрон.

Эммануэль Макрон с покрасневшим глазом
Эммануэль Макрон выступал перед военными. Фото: Getty Images

Вот что пишут в комментариях к фото президента Франции с красным глазом:

  • Выстрел в глаз от Брижит
  • Мать Брижит все таки взяла картошку, да
  • Брижит избила его
  • У него шишка в глазу? Это Брижит?
  • У него что, песок в правый глаз попал?
  • Брижит нанесла ему еще один левый хук
Макрон с подбитым глазом
Макрон с подбитым глазом

Отметим, что такие догадки пользователей появились не на пустом месте. Дело в том, что весной 2025 года в сеть попало видео с борта самолета, на котором четко видно, как Брижит дала пощёчину Эммануэлю. А потом отказалась подавать ему руку и идти с ним под руку.

Тогда в сети начали обсуждать разлады в браке президента Франции. Кроме того, многие пользователи были встревожены, что Брижит избивает мужа. Однако сами Макроны тогда заявили, что инцидент на выходе из самолета — это просто игра, мол они так дурачились.

Эммануэль и Брижит Макрон
Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что брак Эммануэля и Брижит Макрон трещит по швам. Есть признаки, что они разведутся в течение года.

