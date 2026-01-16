"Брижит нанесла ему левый хук": в сети строят догадки об "избитом" Макроне с покрасневшим глазом (фото)
-
-
Президент Франции удивил пользователей, появившись на публике с покрасневшим глазом
Президент Франции Эммануэль Макрон переполошил соцсети, появившись на публике с поврежденным правым глазом. Он у него заплыл кровью, как будто от лопнувшего капилляра. В таком виде политик появился на военной авиабазе Истр и выступал перед военными.
Конечно, Макрон понимал, что такая деталь в его внешности не останется незамеченной, поэтому попытался отшутиться с отсылкой на "глаз тигра", пишет EADaily. Также он заявил, что это совершенно безобидно и не стоит волноваться за него.
Тем временем в соцсетях началось бурное обсуждение "подбитого" глаза Макрона. Пользователи тут же начали строить догадки, что избила мужа Брижит Макрон.
Вот что пишут в комментариях к фото президента Франции с красным глазом:
- Выстрел в глаз от Брижит
- Мать Брижит все таки взяла картошку, да
- Брижит избила его
- У него шишка в глазу? Это Брижит?
- У него что, песок в правый глаз попал?
- Брижит нанесла ему еще один левый хук
Отметим, что такие догадки пользователей появились не на пустом месте. Дело в том, что весной 2025 года в сеть попало видео с борта самолета, на котором четко видно, как Брижит дала пощёчину Эммануэлю. А потом отказалась подавать ему руку и идти с ним под руку.
Тогда в сети начали обсуждать разлады в браке президента Франции. Кроме того, многие пользователи были встревожены, что Брижит избивает мужа. Однако сами Макроны тогда заявили, что инцидент на выходе из самолета — это просто игра, мол они так дурачились.
