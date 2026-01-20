Річ не в стилі: Макрон пояснив, чому тепер з’являється на публіці в незвичному образі (фото, відео)

Французький лідер знову привернув до себе увагу

Президент Франції Емманюель Макрон виступив на Світовому економічному форумі в Давосі у незвичайному образі – у сонцезахисних окулярах. До цього він з’являвся на публіці з закривавленим оком.

Що потрібно знати:

Напередодні зовнішній вигляд Макрона вже привернув увагу через видимі зміни в області ока

Почервоніння в оці пов’язане з капіляром, який лопнув

У Єлисейському палаці запевняли, що стан не становить загрози здоров’ю

Відповідна трансляція велася на сайті заходу. На відео можна помітити, що офіційний стиль одягу сьогодні доповнюють очки, які Макрон не носить під час виступів.

Однак варто додати, що раніше на зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії, Макрон з’явився у сонцезахисних окулярах із синіми лінзами. Він пояснив це так:

"Прошу вибачення за ці окуляри, це через невелику проблему. Мені доведеться носити їх деякий час, тож вам доведеться змиритися з цим", — розповідав він.

Емманюель Макрон/Скріншот

До цього, 15 січня, Макрон з’явився на публіці з почервонілим оком, ймовірно, через лопнувшу судину. Тоді він виступав перед військовими у французькому місті Істр.

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Ймовірно, Макрон розумів, що така деталь у його зовнішності не залишиться непоміченою, тому спробував пожартувати з посиланням на "око тигра", пише EADaily. Також він заявив, що це абсолютно нешкідливо і не варто хвилюватись за нього.

За інформацією газети Le Parisien, в Єлисейському палаці заспокоїли, пояснивши вельми специфічний зовнішній вигляд Макрона:

"Це просто невелика кровоносна судина в кровоточивому оці. Це абсолютно нешкідливо", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі обговорюють "побитого" Макрона з почервонілим оком.