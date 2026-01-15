Снова получил от Брижит? Как Макрон объяснил окровавленный глаз (видео)

Здоровью президента Франции ничего не угрожает

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с неестественно красным правым глазом. Это было замечено, когда политик выступал перед Вооруженными силами страны в рамках новогоднего обращения.

В сети начали распространяться слухи и догадки о состоянии здоровья президента Франции. Соответствующее видео с выступлением Макрона распространяется в соцсетях.

Эммануэль Макрон появился с нездоровым глазом, когда выступал перед Вооруженными силами страны на авиабазе Истр в рамках новогоднего обращения. При этом многие участники мероприятия обратили внимание на неестественный вид французского президента. У политика появилось заметное покраснение в правом глазу. В СМИ начали думать, с чем это связано и не мог ли кто-нибудь ударить главу государства.

Эммануэль Макрон. Фото REUTERS

По информации газеты Le Parisien, в Елисейском дворце успокоили общественность из-за весьма специфического внешнего вида президента Франции Эммануэля Макрона, появившегося на публике с заметно красным глазом.

"Елисейский дворец попытался успокоить общественность, сообщив диагноз главному врачу: "Это просто небольшой кровеносный сосуд в кровоточивом глазу. Это абсолютно безвредно", — говорится в публикации.

Сам Макрон извинился за свой внешний вид. Но успокоил, что его здоровью ничего не угрожает.

"Извините за достаточно неэстетичный вид моего глаза. Он абсолютно безвреден. Рассматривайте это просто как непреднамеренную ссылку на "глаз тигра" в начале этого года. Для тех, кто знает о чем я, это признак решительности", — пошутил Макрон.

Что известно о ссорах Макрона с женой

Как сообщал "Телеграф", дюжина французского президента Эмманюэля Макрона Бриджит ударила его по лицу во время выхода из самолета во Вьетнаме. Инцидент произошел перед объективами камер После удара Брижит Макрон также отказалась взять своего мужа под руку.

Впоследствии Макрон прокомментировал видео, где первая леди Франции Брижит Макрон якобы ударила его.

"Мы бесчинствовали и, действительно, шутили с моей женой. Это превращается чуть ли не в геопланетарную катастрофу", — объяснил журналистам президент Франции.

