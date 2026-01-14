Жесткие диеты или хорошая генетика? Как Брижит Макрон удается в 72 года сохранять стройные ноги

Брижит любит надевать короткие юбки и платья

Внешность первой леди Франции Брижит Макрон регулярно становится предметом обсуждений, ведь ее элегантный стиль и стройная фигура в 72 года неизменно привлекают внимание публики. Хотя многие считают, что она носит парик.

Что известно:

Брижит Макрон в 72 года обладает стройными ногами, которые называли "самыми красивыми в Париже"

Первая леди Франции не придерживается жестких диет, но ежедневно уделяет время спорту

В материале Independent рассказали, в чем секрет стройности Брижит Макрон. В свои 72 года она с радостью появляется в коротких юбках и платьях, ломая все стереотипы.

Как Брижит Макрон сохраняет в 72 года свои ноги такими стройными

Стройные ноги и подтянутая фигура первой леди Франции Брижит Макрон уже несколько лет остаются предметом внимания, поскольку всех удивляет, как можно так превосходно выглядеть в 72 года.

Брижит Макрон обладает стройной фигурой, Фото: Getty Images

Брижит Макрон не стесняется появляться в мини-юбках, облегающих джинсах и коротких платьях. Но благодаря чему ее ноги и фигура в целом остаются такими подтянутыми и стройными?

Как рассказывал шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес, жена президента Франции придерживается четкого правила — не менее десяти видов свежих фруктов и овощей в день.

Брижит Макрон не придерживается диет, Фото: Getty Images

Эксперты считают, что такой рацион помогает поддерживать общий тонус тела и нормальный вес без резких колебаний, что особенно важно с возрастом. Диетологи подчеркивают, что дело не в строгих ограничениях, а в регулярности, качестве еды и умеренных порциях. Такой подход традиционно ассоциируется с французским образом жизни.

Фигура Брижит Макрон, Фото: Getty Images

Что касается физической формы, то сама Брижит рассказывала, что регулярно занимается спортом, но избегает тяжелых нагрузок:

Чтобы держать себя в форме, я занимаюсь спортом по полчаса в день, одна, без тренера Брижит Макрон

Брижит Макрон делает ставку на умеренную, но постоянную активность. Стройность и подтянутость ее ног могут быть результатом сочетания легких силовых нагрузок, а также пилатеса.

Как Брижит Макрон выглядит в 72 года, Фото: Getty Images

Персональный тренер Пэт Хенри считает, что ее стройная фигура — это сочетание хорошей генетики, пилатеса и симметричных упражнений (проработка всех групп мышц равномерно).

Стоит отметить, что Брижит Макрон часто одевалась у модельера Карла Лагерфельда, который утверждал, что у нее "самые красивые ноги Парижа".

Ноги Брижит Макрон назвали "самыми красивыми в Париже", Фото: Getty Images

