От элитной модели до первой леди: как в молодости выглядела Мелания Трамп

Она начинала свою карьеру в Европе, а потом покорила и Америку

Мелания Трамп — первая леди США, которая получила этот статус уже второй раз. В 2005 году она стала женой бизнесмена Дональда Трампа, а до того была успешной моделью. Сначала Мелания покорила европейские подиумы, а потом переехала в Нью-Йорк.

Что стоит знать:

Мелания Трамп — бывшая успешная модель родом из Словении, которая работала в Европе и США

В 2005 году она вышла замуж за Дональда Трампа, с которым познакомилась в 1998 году в Нью-Йорке

Она впервые стала Первой леди США в 2017 году, а второй раз получила этот статус в 2025 году

"Телеграф" рассказывает, какой была Мелания Трамп до того, как стала первой леди США.

Мелания во время первой инаугурации Трампа. Фото: Getty Images

Мелания Трамп и ее модельная карьера

Мелания Трамп родилась в Словении 26 апреля 1970 года, сейчас ей 55 лет и она остается иконой стиля и примером для многих женщин. Ее яркая внешность и чувство стиля еще с юных лет привели ее в модельный бизнес.

В 18 лет Мелания подписала контракт с модельным агентством и перебралась в Милан. Она работала с самыми известными модными домами и глянцами не только в Италии, но и в других старанах Европы.

Будущая первая леди США в то время появлялась на обложках многих модных журналов, среди которых были Vogue и Harper's Bazaar. Также она дефилировала на подиумах в Милане и Париже. Успех Мелании в Европе привлек внимание и американских модельных агентств. Так что вскоре Мелания перебралась в Нью-Йорк.

В США она продолжила модельную карьеру, работая с такими известными брендами, как Valentino, Calvin Klein и Christian Dior. Также она снималась для рекламных кампаний разных известных брендов и ставала лицом престижных американских журналов, включая "Allure" и "GQ".

В конце 1998 года 28-летняя Мелания познакомилась с 52-летним бизнесменом Дональдом Трампом. Это произошло на вечеринке в "Kit Kat Club" во время нью-йоркской Недели моды. На это мероприятие будущий президент США пришел с другой женщиной, но Мелания покорила его настолько, что вскоре он назвал ее "любовью всей своей жизни". В 2005 году Дональд и Мелания поженились, а в 2017 году она впервые стала первой леди США.

Мелания и Дональд Трамп познакомились в 1998 году. Фото: Getty Images

