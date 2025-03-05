В наряде и жестах Мелании Трамп в Конгрессе заметили особые знаки: о чем они могут говорить

В сети бурно обсуждают наряд и жесты первой леди

Новоизбранный президент США Дональд Трамп 4 марта выступил перед Конгрессом США. На этом важном мероприятии его сопровождала первая леди Мелания Трамп. Это было ее второе публичное появление после инаугурации мужа на второй срок президентства, и оно вызвало много сплетен, домыслов и обсуждений в соцсетях и СМИ.

"Телеграф" расскажет, какие особые "знаки" заметили в наряде и поведении Мелании Трамп во время выступления президента США в Конгрессе.

Мелания не в восторге от второго срока Трампа

После появления Мелании в Конгрессе в сети начали бурно обсуждать ее наряд, пишет издание thelist.com. Она приехала на мероприятие чуть ранее Дональда Трампа и выбрала для этого публичного появления темно-серый костюм с длинным шарфом на воротнике, который спускался ниже ее талии. Еще более странно, что шарф был затянут черным поясом, который сам был завернут и бесцельно свисал.

Мелания Трамп в Конгрессе. Фото: Getty Images

В целом, как отметили в сети, у первой леди был слегка неряшливый вид, который не отражал никакой радости от ее положения. К слову, подозрения о том, что Мелания не в восторге от своей роли первой леди и второго срока президентства ее мужа тянутся еще с инаугурации Дональда Трампа, куда его жена нарядилась во все черное.

Мелания Трамп в Конгрессе. Фото: Getty Images

Также в прессе отметили, что Мелания Трамп как будто выдавливала из себя улыбку в нужный момент и напоказ поддерживала мужа вялыми аплодисментами, хотя ей явно не нравилось все происходящее вокруг. А момент, когда Мелания держала Трампа за руку по пути к лимузину, а потом резко отдернула руку немного раньше, чем нужно, посчитали знаком того, что отношения между президентом и первой леди уже давно остыли.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

В американских таблоидах бытует мнение, что Мелания не хотела второго президентства Дональда Трампа, поэтому и ведет себя более равнодушно во время второго его срока на этом посту. Так, в первую каденцию Мелания была более привлечена к делам Белого дома и своего мужа, а ещё много внимания уделяла своему внешнему виду и модным тенденциям. Теперь же она, кажется, забила на все это и живет свою жизнь, появляясь на публике с мужем только когда этого требует негласный протокол.

Мелания Трамп в Конгрессе. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, в новом фото Мелании Трамп заметили скрытые знаки. Что выбрано не случайно?