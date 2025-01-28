Причина вас удивит. Почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков

Даже Мелания не стала исключением

Дональд Трамп в 2025 году второй раз стал президентом США. На инаугурации его сопровождали не только коллеги-политики, родственники и дети, но и жена. Мелания Трамп своим появлением вызвала настоящий фурор, а ее образ еще долго обсуждали в соцсетях. Однако самые внимательные пользователи могли заметить, что Дональд Трамп не носит обручальное кольцо. И этому есть объяснение.

"Телеграф" расскажет, почему президент США Дональд Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Причина может удивить, или даже повеселить.

Дональд Трамп, его жены и обручальные кольца

У Дональда Трампа было три официальных жены. Впервые он сыграл свадьбу в 1977 году, а его избранницей стала предпринимательница и модель чехословацкого происхождения Ивана Мари Зельничкова. Расстались они в 1992 году.

Дональд Трамп. Фото Getty Images

Второй женой Дональда Трампа стала американская актриса и продюсер Марла Мейплз. Их брак продолжался с 1993 по 1999 год.

Третьей и пока последней женой американского президента вот уже 20 лет является фотомодель Мелания Трамп, которая второй раз стала первой леди США.

Примечательно, что ни в одном из трех официальных браков Дональд Трамп не носил обручальные кольца. Притом, что его женщины получали от него колечки. Так, например, Мелании Дональд преподнес роскошное кольцо с бриллиантом, стоимостью полтора миллиона долларов.

Дональд и Мелания Трамп. Фото Getty Images

Как оказалось, президент США не носит обручальное кольцо по самой банальной причине — он просто не любит никакие украшения. Такой же позиции придерживается и британский принц Уильям. Этот момент тоже часто муссировался, но дворец высказался об однозначной позиции будущего короля — это его личные предпочтения.

Дональд Трамп. Фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой наряд выбрала Мелания для инаугурации Дональда Трампа. Строгий траурный образ.