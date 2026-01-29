В 33 года стал "главным" в Гренландии: как выглядит местный премьер и чем занимался до политики (фото)

Политическую карьеру Нильсен начал в 2014 году

На мировой арене интересы Гренландии, контроль над которой хочет установить президент США Дональд Трамп, представляет Йенс-Фредерик Нильсен. Сейчас ему 34 года, и он является самым молодым премьер-министром в истории острова.

Что известно:

Йенс-Фредерик Нильсен занял пост премьер-министра Гренландии в марте 2025 года

До прихода в большую политику Нильсен сделал успешную карьеру в спорте

Йенс-Фредерик Нильсен — что о нем известно

Йенс-Фредерик Нильсен родился 22 июня 1991 года в Нууке, Гренландия. Он получил начальное образование в родном городе, а затем окончил Университет Гренландии по специальности "Социальные науки".

Йенс-Фредерик Нильсен, Фото: Getty Images

До начала политической карьеры Нильсен профессионально занимался спортом. Как бадминтонист он представлял Гренландию на международном уровне, в том числе одержал победу на Островных играх 2023 года.

Нильсен построил успешную карьеру в спорте, Фото: Getty Images

В 2014 году Нильсен вступил в партию "Демокраатит" (Demokraatit), которая ориентирована на поддержку бизнеса и экономическую самостоятельность Гренландии. В 2020 году он возглавил партию, сменив на посту председателя Нильса Томсена.

Нильсен возглавил партию "Демокраатит", Фото: Getty Images

В мае 2020 года Нильсен занял пост министра труда и минеральных ресурсов в правительстве Кима Кильсена. В феврале 2021 года его партия вышла из состава коалиции из-за разногласий вокруг добычи редкоземельных металлов на месторождении Кванефьельд.

На парламентских выборах 2025 года партия "Демокраатит" под руководством Нильсена заняла первое место. 28 марта 2025 года он официально вступил в должность премьер-министра Гренландии, став самым молодым главой правительства в истории острова.

Нильсен стал самым молодым премьером Гренландии, Фото: Getty Images

Нильсен сформировал коалицию из четырех партий ("Демокраатит", "Инуит Атакватигиит", "Сиумут" и "Атассут"), получив поддержку 23 из 31 депутата парламента. В качестве лидера страны он занял жесткую позицию в отношении территориальных претензий и угроз со стороны США, заявив о неприкосновенности суверенитета Гренландии.

Личную жизнь премьер Гренландии оберегает от публики. Известно, что Нильсен женат и у него есть ребенок.

Как выглядит премьер Гренландии, Фото: Getty Images

Отметим также, что в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Йенс-Фредерик Нильсен, будучи тогда председателем партии "Демокраатит", публично призвал крупнейшую частную компанию Гренландии Polar Seafood прекратить все операции в Российской Федерации.

